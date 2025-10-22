La Fundación FIFLP y la Casa Ronald McDonald se vuelcan con Elías, el pequeño de 8 años que sufre leucemia Ambas instituciones sufragarán los gastos de la estancia y el traslado tanto del pequeño de 8 años como de sus padres a Madrid, donde se acometerá el esperado trasplante de médula que le permitirá superar la leucemia que sufre desde 2023

En la imagen, de izquierda a derecha, José Juan Arencibia, presidente de la Fundación FIFLP; Nauzet Herrero, padre de Elías; Gloria Álvarez, gerente de la Fundación FIFLP; y Fermín Sánchez, presidente Casa Ronald McDonald España.

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:37 | Actualizado 20:30h. Comenta Compartir

La Fundación de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP) y la Casa Ronald McDonald han dado a conocer su apoyo incondicional al pequeño Elías Herrero, el joven de 8 años que desde 2023 sufre leucemia y cuyo vínculo con la UD Las Palmas se ha viralizado en estos dos últimos años.

En este sentido, ambas instituciones sufragarán los gastos de la estancia y traslado del pequeño y de sus padres a Madrid, donde se acometerá el esperado trasplante de médula que le permitirá superar la leucemia que sufre desde 2023.

«Elías va a tener un tratamiento novedoso en Canarias, ya que es el primer niño en El Materno al que se va a dar este procedimiento, una bomba de quimio durante 28 días y 24 horas, para conseguir que Elías llegue a Madrid sano al 100%, sin rastro de la enfermedad, para así poder acometer la trasplante y que sea efectivo con garantías plenas», aseveró su padre, Nauzet Herrero.

«Aún contengo las lágrimas», recalcó Nauzet. «Es un respiro y una tranquilidad por tener esa puerta abierta y este apoyo. Cuando recibí la llamada de Gloria Álvarez -gerente de la Fundación FIFLP- es que no me lo creía. Aún me conmueve el esfuerzo que tanto ella como Fermín Sánchez -presidente del Consejo de la Casa Ronald McDonald- han realizado. Lo más importante es que el niño esté bien».

Elías es un niño de 8 años que ha luchado contra la leucemia desde 2023, cuando se le diagnosticó la enfermedad. Desde entonces se le vinculó con la UD Las Palmas, sobre todo en secuencias de entrenamientos y encuentros en las que el pequeño mostraba su especial admiración al capitán amarillo Kirian.

Elías superó en primera instancia en marzo de 2025, si bien cuatro meses después recayó. La Federación Interinsular de Fútbol (FIFLP), a través de su fundación, y la citada Fundación Ronald McDonalds, se han puesto manos a la obra para facilitar todo el proceso que está llevando a cabo la familia.

La buena noticia llegó el pasado mes de agosto, cuando se anunció que se había encontrado al donante adecuado para el esperado trasplante.

«Lo que hacemos es proporcionar una instancia a familias con niños con problemas importantes de salud, especialmente cáncer, que tienen que trasladarse a otras ciudades a seguir tratamiento», comentó Sánchez. «Más de 300 familias canarias han pasado por nuestras casas».

Por su parte, el presidente de la Fundación Canaria de la FIFLP, José Juan Arencibia, destacó que «gracias a nuestra gerente, que contactó con la familia, nos interesamos desde el primer instante en su situación. Lo importante es que la colaboración entre las dos fundaciones es total en esta causa».