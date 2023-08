Francotiradores con ganas de conquistar

Donde se ganan las ligas. Donde se garantiza la plaza europea. Donde se logra la permanencia. Esas cuentas que siempre hacen los clubs con más empaque y trayectoria antes de pisar los estadios de los equipos más endebles. Este año será el Gran Canaria el escenario de muchas cuentas. Esas en las que todos confían y no quieren perdonar.

La Unión Deportiva Las Palmas vuelve al primer mapa en el fútbol mundial, pero también se prepara para desafiar a muchos de los futbolistas más importantes, que, en muchos casos, pisarán la isla por primera ocasión. Jugadores como Vinícius Júnior (Real Madrid), Robert Lewandowski (FC Barcelona) o Memphis Depay (Atlético de Madrid), entre otros, elevan la dureza de defender el Estadio de Gran Canaria.

Una pléyade de talento y de contundencia que vendrá con muchas ganas de conquistar un nuevo territorio. Desparpajo, condiciones innatas e inagotables y mucho gol para poner a prueba la solidez del plantel entrenado por Xavi García Pimienta. Y todo eso sin prestar más atención de la necesaria a la sombra de Kylian Mbappé. Porque a la espera de que se resuelva su continuidad o no en el París Saint Germain francés y su posible llegada al Real Madrid, la presencia de los citados jugadores, junto a estrellas como İlkay Gündoğan, Rodrygo Goes, Eduardo Camavinga, Çaglar Söyüncü Rodrigo De Paul, Andreas Christensen, Ronald Araújo, Pedri, Gavi, Yeremy Pino, Ansu Fati o Jude Bellingham por ejemplo, hace que el valor y la complejidad de la máxima competición nacional a nivel de clubes cotice al alza. Y con ello la isla de Gran Canaria, que vuelve a ser de Primera División y ya se aprecia el cambio en todos los ámbitos de la sociedad isleña.

Una lista que se recrudece con jugadores que ya dejaron su sello en la isla en su paso anterior como Antoine Griezmann, Koke Resurrección, Toni Kroos, Jan Oblak, Luka Modric, Marc-André ter Stegen, Iago Aspas, Yannick Carrasco, Borja Iglesias, Jesús Navas, Nico Williams, Mikel Merino o Íñigo Martínez, entre otros, que ya ejemplificaron que la permanencia costará sudor y lágrimas.

Un anfitrión incómodo

La propuesta de juego de la Unión Deportiva Las Palmas enamora y convence a propios y extraños, con un papel protagonista que, como en sus últimas incursiones en la élite nacional, desestabiliza a sus rivales, pero que también se inmola en el error y en el castigo. Optimismo infinito, aunque con el trabajo necesario a sus espaldas para confirmar las expectativas y erigirse en uno de los conjuntos revelación de esta campaña. El amarillo volverá a lucir con mucha fuerza e intensidad en todos los rincones del planeta fútbol. Pero mucho más en un Gran Canaria que pretende ser un anfitrión incómodo para sus adversarios.

La moneda ya está en el aire y arranca este fin de semana una aventura en la máxima competición nacional a nivel de clubes que colocará a Gran Canaria en un escaparate inigualable.

A vueltas con Mbappé y Joao

El mercado proseguirá en ebullición hasta el último segundo del cierre. Los clubes apuran para reforzar sus plantillas y muchos hasta para poder inscribir a sus jugadores. No está siendo tarea sencilla en un verano sin muchos movimientos. Uno que mantiene en vilo al Real Madrid desde hace varios veranos es Mbappé. La estrella francesa podría recalar en una Primera División huérfana de símbolos estratosféricos tras las marchas del luso Cristiano Ronaldo y del argentino Lionel Messi en cursos pretéritos. Toca esperar, pues, acontecimientos.

Otro que apuntaba a estrella, pero no termina de explotar ni consolidarse es el portugués Joao Félix. Su situación en el Atlético de Madrid no está nada clara. El jugador quiere ir al Barça, pero no se descarta ningún escenario.