$!«¿Fórmula para ganar al Barça? Sería millonario»

«¿La fórmula para ganar al Barcelona?. No la tengo, si la tuviera la vendería a todos los equipos y me haría millonario», aseveró Paco Jémez en la previa de la visita del Barcelona al Estadio de Gran Canaria, este jueves a las 20.00 horas. «Sacaré un equipo para competir, dentro de mis limitaciones, para enfrentarnos a Barcelona. Nuestros aficionados no entienden de presupuestos, de cuántos balones de oro tienen ... Lo que quieren es que nuestro equipo gane. El Barcelona hace cosas para que la gente lo pase bien», dijo al respecto del rival, líder destacado.

Ante esta panorámica, el estratega amarillo optará por elegir un once inicial con el que pueda ganar o al menos competir, aunque no variará el sistema ni la idea de juego habitual.

En este sentido, Jémez quiere canalizar sus esfuerzos en que el conjunto azulgrana, «que tiene pocos puntos débiles», no solo se dedique a atacar durante el encuentro, porque si es así, «barre a cualquiera».

“En lo defensivo hemos mejorado mucho», afirmó, en referencia a lo mostrado en los últimos encuentros, «pero con lo hecho en ataque no puedo estar contentos; si no soy capaz de que los jugadores hagan más de lo que hicimos en Leganés, es que soy un auténtico inútil”, sentenció.