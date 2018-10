Fidel: «Tras el Málaga creíamos que iba a ser un paseo»

- Ya dije que para nada era una excusa la actuación arbitral, pero viéndolo fríamente, hay tres o cuatro decisiones arbitrales que nos perjudican y que cambian el signo del partido. Yo creo que si nos hubiéramos puesto 1-1 o si ellos no se hubieran puesto por delante, posiblemente le hubiéramos hecho mucho daño al Almería. Sin embargo, creo que en el fútbol no hay que excusarse, no hay que mirar hacia atrás.

«¿Árbitros? Sus errores nos fortalecen, no hay que buscar excusas»

- Tenemos que exigirnos eso. Somos un equipo hecho para ganar cada partido. Si cuando no vences en uno, tienes que hacerlo la semana siguiente, pues imagínate cuando llevas tres encuentros sin hacerlo. Somos conscientes de que no podemos desengancharnos de los dos primeros puestos. Este fin de semana, sea como sea, jugando bien o mal, en el minuto uno o en el 90, tenemos que lograr los tres puntos.

- Ya lo he vivido en otras ocasiones. Segunda es una carrera de fondo en la que en la jornada 10 parece que hay tres equipos que han ascendido, y en la 25 pueden estar peleando por otro objetivo. Yo el año pasado en la séptima jornada estaba luchando por ser líder con el Almería, y en la 25 estábamos a cinco puntos de salvarnos del descenso. No hay que volverse loco, tenemos un equipo hecho para ascender. Ahora estamos pasando por un bache malo, y a lo largo de la temporada pasaremos por otras situaciones negativas, pero trataremos de estar donde debemos estar en los meses decisivos y en los partidos determinantes.

- Cuando las cosas van mal el primer señalado es siempre el entrenador. ¿Ve a Jiménez preocupado?

- Siempre es la primera persona a la que suelen culpabilizar y cesar. Pero desde el primer día Jiménez ha demostrado que aguanta bien la presión, él prefiere que recaiga en sus hombros y que nosotros estemos tranquilos. Es el capitán del barco y estamos a muerte con él. En estas semanas en las que han ido peor las cosas, nos ha dicho que está convencido de que el equipo logrará la meta.

- Con la plantilla que hay es raro que se lleven tres partidos sin marcar. ¿Con el primer gol llegarán el resto?

- Tenemos los mejores atacantes de la categoría. El otro día hicimos tres goles y nos anularon los tres, esperemos que esta semana no nos anulen ninguno, porque estoy convencido de que volveremos a marcar contra el Numancia.

- En Almería fue titular y estaba siendo de los mejores, por lo que desde fuera extrañó su cambio...

- Me estaba encontrando cómodo en el partido, pero el míster metió otra variante pensando que otro compañero podía aportar cosas diferentes. Lo hizo por el bien del equipo, así que hay que respetar todas sus decisiones. Cuando me ha puesto no me ha dado ninguna explicación, así que cuando me cambia tampoco hay que pedírsela. No hay nada que reprochar.