Fidel se rebela contra la crisis y lidera la goleada de la UD Las Palmas (4-1)

No vencía desde el 20 de octubre, pero a la undécima fue la vencida. Casi tres meses después de aquel 3-0 al Numancia, la UD volvió a sonreír. Lo hizo con más pegada de fútbol, pero para salir de la crisis las formas no importan. Había que ganar por lo civil o por lo criminal y eso fue lo que hizo ante un Osasuna que no se explicaba como, haciendo las cosas bien, jugando con criterio, y en un visto y no visto, se veía a la media hora de partido perdiendo por 3-0. Y eso que empezó avisando con un travesaño, y generó dudas recortando distancias y acercándose con peligro a la portería de Raúl Fernández, pero estesábado la fortuna, después de que la suerte le diera tantas veces la espalda, iba a estar del lado de la UD. Ya tocaba.

Había avisado en la previa Paco Herrera que iba a hacer pocos cambios en el once. El catalán fue a uno de los pocos que dejó satisfecho el punto conquistado en el Cerro del Espino y pretendía dar continuidad a los supuestos brotes verdes con casi los mismos mimbres de aquel 0-0. Pero lo que nadie esperaba es que el único cambio fuera a ser un Lemos que era de lo poco salvable del equipo. Fidel entró en su lugar y vaya si le funcionó la modificación al entrenador.

El primero, a la escuadra

El primer balón que tocó el andaluz lo puso en la escuadra. Fue en el primer acercamiento de la UD y se convirtió en su primer gol con la camiseta amarilla. Chaves controló en la frontal, amagó para dejar por los suelos a un defensor rojillo y quitó las telarañas de la portería defendida por Miño con un zurdazo imparable. Un inicio esperanzador en medio del control territorial y del esférico pamplonica. El Osasuna protagonizó una puesta en escena valiente y retadora, tal y como prometió Jagoba Arrasate. Le quitó el balón a los amarillos y se dedicó a jugar en campo rival. Una propuesta loable pero que resultaría siendo, para suerte del representativo, su ruina.