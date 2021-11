Mel: «¿Un Ferrari? Creo que tenemos un buen coche para competir» El técnico reconoce estar contento con la plantilla y no esconde su alegría por volver a ver a la afición arropando en la grada

Pepe Mel, que afronta un nuevo curso como amarillo, no esconde la emoción por volver a sentir a los aficionados en las gradas, a la par que admite estar bastante satisfecho con la plantilla de la que dispone para abrir la competición doméstica mañana, en el Gran Canaria, a partir de las 21.00 horas ane el Valladolid.

«Lo primero, creo que es de ley, es dirigirnos a la gente, a nuestro público, que esperemos que estén en el estadio porque estoy seguro de que van a estar con nosotros. Esperamos hacer un buen trabajo y que ellos se vayan orgullosos a casa. Estamos contentos de que vuelvan, nos arropen y que el fútbol vuelva a tener de nuevo espectadores. Todo eso para nosotros es una alegría. Dicho esto, el equipo ha entrenado bien. Hemos tenido la oportunidad de tener partidos de pretemporada y hemos dado la cara en todos. De hecho, en algunos partidos hemos estado notables. Como entrenador, debo estar satisfecho, sobre todo también por cómo ha encajado la propuesta y la indicación de que deben ganarse un puesto y competir entre ellos. Ahora viene la hora de la verdad. Nos enfrentamos al equipo que, como el año pasado, fue el Espanyol, al faro de la Liga», dijo Mel en sus primeras palabras en la previa de ayer.

«¿Un Ferrari? Nosotros tenemos un buen coche para competir. Todo el mundo me entiende. Creo que hemos subido en autoestima con la preparación que hemos hecho, más allá de los partidos, que no nos dan nada, pero sí de sensaciones cuando nos íbamos al vestuario. Hemos tenido esa sensación de estar dentro del partido y hacer las cosas como queríamos, lo que nos ha dado confianza. Dicho esto, ahora empieza lo de verdad. Viene el Valladolid, un rival muy potente», comentó el preparador, que espera sacar los tres primeros puntos del curso mañana mismo.

Sobre el estado de la plantilla fue optimista, mientras que salió en defensa de Jesé luego de padecer el coronavirus. «Tiene el mismo recorrido que le ha pasado a todos que tuvieron la covid-19 en la UD. Empezamos hace tiempo con Javi Castellano, que tuvo un proceso difícil, también nos pasó con el Chino, con Rober... Jesé va mejorando y va hacia delante. Vamos teniendo sensaciones buenas tanto él como nosotros y esperamos que esa sensación buena se reafirme en los partidos», expuso el técnico.

En tanto en cuanto al reencuentro con los aficionados y los futbolistas que aún no han jugado delante de su hinchada, no escondió emociones. «Es muy importante, más allá de lo que pueda parecer, por mil factores. Un jugador es un cómputo de muchas cosas y ahí también está la cabeza. Entonces, jugadores que no saben cómo es el público de la UD, los vamos a ver de qué manera reaccionan cuando se aplauda o cuando se muestre disconformidad. Es una buena prueba, pero todos estamos contentos con que la gente vuelva porque es algo muy importante en nuestro trabajo», afirmó Mel.

«La prudencia en el fútbol siempre está bien y es aconsejable. Entiendo a la gente porque está necesitada de alegría, sobre todo después de tanto tiempo sin ver a su equipo en directo. Yo le digo a la afición que se fije en la gente joven y en la manera en la que intentan jugar al fútbol que gusta aquí. Intentaremos ser protagonistas. La Segunda División siempre está muy abierta, con una cantidad de posibilidades tremenda para meterte en los puestos de soñar», continuó.

Sobre las declaraciones de Setién, que comentó que la Unión Deportiva le había contactado para su retorno al club, fue tajante: «Si ni Setién ni el presidente se ponen de acuerdo, ¿para qué voy a hablar yo? Ni me paro a pensar en eso», matizó Mel.

Moleiro y Ale, a la sub-19

Los juveniles Alberto Moleiro y Ale García, que dejaron sensaciones inmejorables en la pretemporada, están en la prelista de la selección española sub-19. El interior será de la primera plantilla. Así lo dijo Mel ayer: «Es un futbolista que ha hecho dos pretemporadas conmigo. La primera le sirvió de experiencia, era muy joven aquel entonces, y le sirvió. Ahora ha mejorado. Moleiro, a todos los efectos, es un jugador de la primera plantilla. Seguro que va a jugar mucho».