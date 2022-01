Ferigra: «Vengo a la UD a consagrarme y a por el ascenso»

«Vengo a la UD con el objetivo del ascenso y de consagrarme como jugador». Así se expresó hoy Erick Ferigra en su presentación como nuevo jugador del equipo grancanario, con el que firma contrato por tres temporadas.

«Soy un central rápido, fuerte físicamente y que se defiende bien en el aspecto técnico. Es cierto que he actuado antes de lateral, pero no me siento cómodo en esa posición, prefiero la de central. Vengo de no tener continuidad en mis anteriores clubes y ahora espero que eso cambie aquí. Estoy contento e ilusionado», afirmó.

Internacional absoluto con la selección de Ecuador, el futbolista de 22 años, expuso que las negociaciones para incorporarse a la UD «fueron rápidas» y que tiene referencias de su nuevo destino al tratarse de una entidad «histórica» y que, a demás, le ofrece la posibilidad «de vivir en un buen lugar como es esta isla».

Ferigra admitió que no cuajó en su experiencia en Italia (Fiorentina, Torino y Ascoli) debido a problemas de adaptación derivados del «aspecto físico», si bien reconoce que ya ha cogido más rodaje y confía en «convencer a la UD de su apuesta» por adquirirle.

«Tenía ganas de volver a España», dijo en referencia a su paso por las categorías inferiores del Barcelona, «y la UD me ha dado esa oportunidad y confío en seguir creciendo y mejorando».

Luis Helguera, director deportivo de la UD, acompañó al futbolista en su puesta de largo aunque sin someterse a las preguntas de los medios de comunicación, y se limitó a congratularse por la llegada de un jugador «que aportará velocidad, seguridad y energía», según sus estimaciones.