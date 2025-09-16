Fallece Manolo Cardo, entrenador de la UD en la temporada 1990-91 Dirigió al equipo en Segunda y no completó la campaña, siendo relevado por Roque Olsen. En el Sevilla fue una institución

Efe Las Palmas de Gran Canaria Martes, 16 de septiembre 2025, 22:48 Comenta Compartir

El Sevilla comunicó este martes el fallecimiento de Manolo Cardo, de 85 años, entrenador del primer equipo entre 1981 y 1986 y tercer técnico que más partidos oficiales ha dirigido en la historia del club español, 200, sólo superado por Joaquín Caparrós (248) y de Unai Emery (205).

Cardo fue un prolífico entrenador que también pasó por el banquillo de la UD Las Palmas, a la que dirigió en la temporada 1990-91 en Segunda División. Apenas dejó huella porque no acabó el curso, siendo relevado en la jornada 20ª por Roque Olsen y tras un discreto balance de tres victorias, once empates y seis derrotas.

En sus tiempos de jugador, fue un centrocampista que disputó una cuarentena de partidos de Primera División con el Sevilla a comienzos de los sesenta, antes de continuar su trayectoria como jugador en clubes más modestos como el Recreativo de Huelva, el Algeciras y el Avilés Industrial.

En diciembre de 1981, cuando entrenaba al filial sevillista, se hizo cargo de forma provisional del primer equipo tras la destitución del laureado Miguel Muñoz pero esa interinidad duró cinco años tras un formidable debut en La Romareda ante el Zaragoza, al que goleó por 1-4.

Con unos planteles de bajo coste y sustentados en la cantera -jugadores que serían internacionales Francisco, Nimo, Serna, Álvarez, Ramón Vázquez, Jiménez o Rafa Paz, y otros jugadores 'de club' como Blanco, Ruda o José Luis-, Cardo condujo al Sevilla a dos clasificaciones europeas consecutivas gracias a un fútbol técnico e incluso preciosista.

Tras un lustro en el banquillo del Sevilla, el conocido cariñosamente como Cateto de oro siguió su carrera en el Cádiz, la UD Las Palmas, Recreativo, Xerez y Atlético Marbella, donde se retiró al término de la temporada 1995/96. En un comunicado difundido en su web oficial, el club hispalense ha recordado que distinguió a Manolo Cardo con el 'I Banquillo de Oro' por haber «impulsado al Sevilla desde la persistente mediocridad hasta la pujanza deportiva».