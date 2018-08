Fallece Gilberto I, mito de la UD Las Palmas

Gilberto Rodríguez, Gilberto I, vio colmada su paciencia cuando presenció, desde las gradas del Insular, un entrenamiento del que iba a ser su nuevo equipo. «Me presenté ante García Panasco y le dije que yo allí no pintaba nada, quería ser honesto y le pedí que rompiera mi contrato. Germán, Mamé León, Rafa El Negro... Eran unos artistas con la pelota, no me veía con el nivel para estar con ellos. Pero Don Jesús me miró a los ojos y me dijo que yo iba a hacer historia en el club, que era igual de bueno con todos ellos, que tuviera paciencia y que se lo acabaría agradeciendo», recordaba a propósito de sus inicios de amarillo. En efecto, Gilberto I hizo historia y lustró el escudo como pocos.

Luchó contra una larga enfermedad

Ayer falleció en Las Palmas de Gran Canaria a los 76 años tras una larga enfermedad, causando honda consternación en la entidad amarilla, que recientemente, en manos de su presidente Miguel Ángel Ramírez, le otorgó la insignia de oro y brillantes. «Fue uno de los momentos más bonitos de mi vida. Después de tantos años, que el club me diera esa distinción y saber que la afición me tenía presente... Me dejaron sin palabras», admitía al evocar ese momento en los prolegómenos de un partido ante el Barcelona en el estadio. Gilberto I perteneció once campañas a la UD (1962-1973), coincidiendo su etapa con el ciclo más glorioso de los 69 años de vida de la institución. Totalizó 303 encuentros y 73 goles y en ese largo periplo saboreó un ascenso a Primera División (1963-1964), un subcampeonato de Liga (1968-1969) y participó, también, en la primera eliminatoria de competiciones internacionales (Copa de Ferias) que disputó Las Palmas (ante el Hertha de Berlín en 1969). Junto a Gilberto II, José Juan, Martín Marrero, Tonono, Guedes, Germán, Ulacia, Oregui, Mamé León o Paco Castellano, entre otros nombres irrepetibles, integró un bloque de leyenda que se ganó el respeto de toda España. La clave para un éxito tan prolongado, discutiendo campeonatos a Real Madrid y Barcelona, la daba él mismo con naturalidad y corazón: «Nos queríamos, éramos una familia dentro y fuera del césped, matábamos por el compañero. Jugábamos de cine y luego salíamos a pasear juntos con nuestras mujeres e hijos, vivíamos todo juntos. Íbamos a una». Atacante total «podía actuar en las cinco posiciones de arriba, aunque casi siempre me situaron como interior zurdo», tenía un don para la definición por todos reconocido. «Me gustaba fintar, chutar, ser vertical, mirar al portero rival desde que me dieran medio metro. Con la gente que me rodeaba, todo era muy fácil. Martín subiendo por un cañón por una banda, Germán o Mamé arriba, Tonono y Guedes armando desde atrás, Gilberto II y José Juan abriendo espacios... Cada partido era una fiesta. Disfrutábamos una barbaridad. Éramos un puñado de amigos que hacíamos lo que más nos gustaba y, encima, en los mejores estadios del país», resumía al rememorar aquellos tiempos.

Futbolista por casualidad

Nacido el 7 de diciembre de 1941 en Los Silos (Tenerife), que acabara siendo futbolista se debió a una casualidad y de las grandes. «Trabajaba con mi tío en el ayuntamiento del pueblo arreglando lo que saliera. Electricidad, carpintería, fontanería. Me gustaba lo que hacía y me veía así toda la vida. Un día, al acabar nuestro turno, en la plaza estaban jugando unos niños, me llamó la atención y me quedé a verlos. Nunca antes había jugado al fútbol. Faltaba gente, me pidieron que entrara y tan mal no lo hice porque, por la noche, vinieron a mi casa a hablar con mi padre para que pudieran ficharme en el equipo de allí», evoca. En Los Silos se destapó de una manera brutal «me hinché a meter goles», hasta el punto de que lo seleccionaron para disputar la Liga Interregional de Campeones con el Estrella. Esa competición se celebró en Gran Canaria y allí le echó el ojo Carmelo Campos para la UD. «Vino a buscarme y yo no tenía ni idea de quien era Carmelo Campos. Pero desde el primer momento me transmitió seguridad y, como en el Tenerife tampoco me hicieron mucho caso, me decidí a irme. Ser futbolista profesional era algo que no me había planteado ni en sueños. Cuando me quise dar cuenta, ya estaba con formaba parte de aquel equipo maravilloso».

Debut en el Insular