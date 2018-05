«Experiencia, hambre y mando»

Ramírez sabe que no puede fallar en la elección del técnico, luego de una campaña plagada de negligencias e inestabilidad en el banquillo, con cuatro inquilinos que no cuajaron y otros dos con los que se negoció en balde. Y confía en que su proceso de selección culmine con un candidato de garantías y que comande un proyecto destinado al ascenso a Primera. Un repaso cronológico a los elegidos en las temporadas más recientes delata que no hay un patrón fijo en la contratación de profesionales para el banquillo con independencia de la categoría. Así, lo mismo se dieron se dieron segundas oportunidades a ilustres conocidos como Mamé León y Paco Castellano (2009), Sergio Kresic (2009-10) o Juan Manuel Rodríguez (2011-2012) u otros de dilatada experiencia, caso de Paco Herrera (2014-2015), que a agremiados con recorrido más discreto, léase Sergio Lobera (2012-2014), Josico (2014) o Quique Setién (2015-2017), por no hablar de Manolo Márquez, Pako Ayestarán o Paco Jémez, patinazos sonoros llegados en 2017.