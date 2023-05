«Si la UD está como tiene que estar, y con su público empujando, lo normal es que gane. Y va a ser así»

Paco Herrera (Barcelona, 1953) figura en el santoral de la UD por derecho propio. A falta de que García Pimienta tome el relevo como último entrenador que subió a Primera División a la UD, hasta la fecha a él le corresponde ese honor luego del inolvidable partido frente al Zaragoza en el Gran Canaria de 2015 y que supuso el regreso a la máxima categoría. Desde su casa de Badajoz atiende, gustoso, una llamada para tirar de nostalgia y, faltaría más, mostrar su convencimiento de que viene un nuevo éxito en camino. «El ascenso de 2015 será, en unos días, el penúltimo a Primera porque este no se va a escapar», asegura.

-¿Cómo ve lo que tiene por delante la UD, a un partido de revivir todo lo que usted y sus jugadores ya experimentaron hace ocho años?

-Pues con el deseo de que todo se repita, de que la UD ascienda y esa maravillosa afición pueda disfrutar de algo tan bonito como es un ascenso a Primera. Creo que ya no me llamarán por haber sido el último entrenador con el que subió la UD a Primera porque creo y deseo que el equipo va a dar lo que tiene que dar para lograr lo que necesita.

-Optimismo 100%...

-Respeto mucho al Alavés y a un partido, por supuesto, que puede pasar de todo. Más sabiendo que ellos también tienen ese aliciente de que si ganan suben. Va a ser una batalla. Pero repito, y sin que suene a desconsideración alguna al rival, si la UD está como tiene que estar, centrada, mentalizada, con su público empujando, lo normal es que gane el partido. Va a ser así.

-¿Ser tan favoritos no es peligroso?

-Para mí eso de ser favoritos es una trampa. Creo que todos tienen muy claro que el sábado no se va a poder aflojar en nada porque el Alavés irá a por todas y tiene jugadores de calidad y de experiencia para hacer mucho daño si se les da esa oportunidad. Para mí la UD es, con todas sus armas, superior al Alavés, pero eso no le garantiza nada si no pelea cada balón y no se vacía en el césped.

-Tampoco se necesita una remontada como en aquel año. Entonces la situación sí era límite con el 3-1 de la ida en La Romareda y, aún así, se consiguió...

-Nos lo merecimos porque creímos, porque lo trabajamos y porque el estadio nos llevó a lograrlo. Fue algo especial, demasiado especial. Ya he dicho muchas veces que cada ascenso te deja recuerdos muy bonitos y, en mi caso, el del Badajoz a Segunda, con gente de la casa, fue algo grande y también tengo muy presente el del Celta a Primera. Pero cuando me preguntan por el que tuve con la UD... No hay palabras. Esa afición que tiene el equipo no se puede comparar a ninguna porque se nota, te empuja, te hace volar. Y por eso considero que en nuestro ascenso tuvo una importancia enorme y ahora, de nuevo, va a tener la influencia necesaria para empujar a sus jugadores a lo que todos queremos. Un Gran Canaria lleno se nota y mucho.

-¿La gestión de las emociones y de la ansiedad va a ser clave?

-Seguro. El partido dura 90 minutos y el alargue. Y no me equivoco si digo que hasta el final tocará sufrir y correr. Ojalá que la UD pudiera llegar al tramo final del encuentro con todo decidido, pero se está viendo una igualdad terrible en la categoría y será complicado que eso suceda. La UD tiene jugadores que saben de qué va esto y es un factor que ayudará muchísimo. En partidos de este tipo cuentan los detalles y hay que controlarlos todos. Del primer segundo al último y sin perder la concentración.

-¿Sufrirá desde la distancia?

-Espero que merezca la pena ese sufrimiento. Es inevitable estar nervioso cuando lo vives desde fuera, en mi casa desde la televisión, que es como lo veré el sábado. Lo importante es que los futbolistas tengan la tranquilidad necesaria para rendir, para desarrollar su trabajo y jueguen al fútbol como saben hacerlo. No dudo de que será así y que vamos a tener una alegría enorme con lo que sucederá.

–Habla como si perteneciera al club cuando ya hace más de cuatro años que terminó su segunda y última etapa en la UD...

–Llevo a la UD en el corazón. Tengo muchos amigos en el club, conozco a varios jugadores, de la afición ya he dicho que es algo único... Siempre le desearé lo mejor al club y a todos los grancanarios y, sin duda, siento sus triunfos y me pone muy feliz que le vayan las cosas bien como parece que ahora ocurrirá.