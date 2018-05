«Estamos ante la peor catástrofe deportiva de la historia de la UD»

— Lo resumiría con el famoso lema que abanderamos en 2002: «costo cero». El costo cero lo podíamos hacer y entender en aquel momento, con una deuda monstruosa, una ruina absoluta y se pone en funcionamiento la primera concursal de Europa. Pero en esta situación, posicionado en la mejor Liga del mundo, con una economía absolutamente saneada, no se puede comprender lo que ha pasado en este tiempo. A no ser que mires a la la persona que lleva todo esto...

— Es un tema de fútbol, porque no se ha acertado con la no continuidad de un entrenador, con tener a alguien en previsión para mantener un estilo de juego, unas medidas erróneas que han destrozado lo que debía ser una planificación de una plantilla... Y, ojo, no lo veo como una cuestión fortuita, sino como algo derivado de la falta de capacidad, de conocimiento... Suma todo y encuentras incompetencia general.

— No he visto una caída en la UD, en un momento tan fructífero a nivel económico e institucional, como la que hemos vivido. No tiene nada que ver con la época mía, porque, en aquel entonces, veníamos de una destrucción económica absoluta, a diferencia de esta ocasión. No es bajar a Segunda, sino la manera, que ha sido lamentable de principio a fin.

«La incompetencia en esta UD es generalizada»

— Miguel Ángel Ramírez, a quien usted conoce bien...

— Es la cabeza visible del club, el dueño. Pero yo no le echaría la culpa a un fallo mecánico de un coche a un director general o a un ejecutivo de esa casa de coches. Yo iría a los mecánicos, a los técnicos. Trasladado a la UD, en esta involución total se ha podido ver que hablamos de una fractura técnica, en el rendimiento, en la producción del juego. Porque, a fin de cuentas, una sociedad anónima deportiva se basa en la producción de juego. Si la producción de juego es buena, estás en buena situación.Con Setién estábamos en ese escenario. Fue irse Setién y pasar a una improvisación total, trayendo a técnicos aceleradamente y sin criterio alguno, y con más acento en el último (Paco Jémez), que es la antítesis de Setién, para no ir a ninguna parte o, lo que es peor, tirar por la borda lo que ya teníamos, que era una plaza en la máxima categoría. Ahí la responsabilidad debe apuntar a la estructura técnica más que al presidente.

— Tener cuatro técnicos retrata ese rumbo errático...

— Esto es más profundo. Tenías un entrenador atípico como Setién, que te daba un juego tan particular que no lo hace nadie, como es la posesión defensiva, en lo que es una destrucción del fútbol, porque se trata de robar la pelota y tenerla en zona sin peligro, aunque eso degenera al contrario. Todo parte del entrenador, pero ése entrenador no te va a durar toda la vida. Eso lo deben saber los técnicos del club, no Miguel Ángel Ramírez. Esto se veía venir y caes en picado cuando se constata que no hay una previsión, un plan alternativo. Pusimos, que no se debe, en manos de Setién el club con todo lo que comporta. Dijo que no a seguir y así estamos.

— Pero el presidente ya ha anunciado que mantendrá la estructura que usted censura...

— Pues los querrá mucho o será una cuestión de amistad, de amor puro y duro. Él tiene esa forma de ver el tema y deben ser los socios los que le hagan recapacitar. Pero, siendo el máximo accionista, puede seguir en esta línea si desea porque tiene el poder para ello. Esto es un tema de fútbol y de rendimiento, de fútbol. Insisto, no hay conocimiento en lo que se ha hecho en todo esto. No lo hay y no lo habrá. Con esta estructura, no es posible el acierto. Y estamos a lo que pueda venir, estaremos en manos de un entrenador y dependiendo de lo que él haga. Al azar. A la suerte y la chamba. Al ensayo y error. A si toca la flauta y subimos. A la dirección del viento. A ver si nos enteramos de que un entrenador es un empleado del club, que se puede equivocar, por supuesto, y que debe rendir cuentas a una dirección deportiva, que debe tener influencia y poder, imponer su jerarquía en las decisiones que convengan al club. ¿Hay carácter ahora? ¿Hay personalidad? ¿Hay valor? El factor del desconocimiento persiste con la gente que hay ahora en el club. Lo tengo muy claro.