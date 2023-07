Escandell: «Nunca me desesperé, quería venir a la UD»

El guardameta valenciano, Aarón Escandell, fue presentado en la mañana de este lunes en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco como nuevo jugador de la UD Las Palmas, luego de ya haber debutado con el equipo. El arquero fue claro en sus primeras palabras de amarillo: «Vengo a sumar y ayudar a mis compañeros, el míster decidirá».

Luis Helguera, director deportivo del club, hizo de introductor del jugador que llevará el dorsal número 1 en la UD Las Palmas: «Firma por dos años. El club adquirió derechos federativos y económicos del jugador. Aarón ha hecho mucho por venir, porque creía en el proyecto y en nuestro club«.

Ampliar

«Se hace todo más llevadero y fácil el que nada más llegar acoplarme tan rápido al equipo, contando con minutos en los amistosos». Sobre las negociaciones dijo que «nunca me desesperé. Confiaba en venir. Lo que cuenta es que estoy aquí. Me decidí porque es Primera División, porque Las Palmas tiene un proyecto muy importante. Y también me decidí por modelo del equipo», añadió el nuevo portero de la UD.

Además, incidió en: «No tengo presión. He venido a sumar, a ayudar a mis compañeros. También a luchar por los objetivos colectivos del equipo y para hacer un gran año. Lo que más me llama la atención de lo que he visto es la posesión que tenemos, porque el balón lo tenemos durante todo el partido. Es un punto a nuestro favor, reflexionó Aarón sobre el estilo de juego que implanta García Pimienta.

Sobre su competidor principal, Álvaro Valles, Escandell manifestó que «tengo que trabajar y el míster decide. Vengo para ser uno más. Alvaro es un grandísimo portero«, concluyó.