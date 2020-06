«Es imposible que los mismos futbolistas jueguen todos los partidos que faltan»

Pepe Mel ratificó este viernes, en la previa del partido ante el Lugo en el Gran Canaria (sábado, 18.30 horas), su apuesta por las rotaciones en la UD, al recordar que «en este formato de competición llegará mejor al final el que esté más fresco», lo que le llevó a afirmar, de manera categórica, que «será imposible que cualquier jugador dispute todos los partidos que faltan».

«Deberían tener 20 años, una cualidad física excepcional y, aún así, se asumiría un riesgo altísimo de lesiones que no pensamos correr. Una lesión muscular te deja ya fuera para lo que queda y eso es algo que queremos evitar. Queremos medir los esfuerzos de todos y seguir con la idea de hacer unos cinco cambios por partido, que es algo que, de momento, nos está saliendo bien. Quiero que todos los jugadores sientan que pueden participar porque tengo una plantilla homogénea en la que no hay tantas diferencias entre los que tienen más minutos que otros», adujo.

Mel quiso ensalzar el trabajo acumulado por sus hombres desde el reinicio de la competición, en el que, tras medirse a Girona y Almería, totaliza cuatro de seis puntos: «Merecimos ganar los dos encuentros por esfuerzo, táctica, por todo... Hemos cambiado una serie de cosas respecto a lo que veníamos haciendo anteriormente. Por ejemplo, en Almería, nos olvidamos de hacer las cosas a través del balón para ponernos el mono de trabajo. El mérito fue que el equipo más goleador de la categoría ni nos tiró a puerta, exceptuando el gol anulado».

«Sumar de tres en tres siempre te da un espaldarazo y, lo logrado en Almería, donde nos daban por perdedores, fue importante. Ahora viene el Lugo y tenemos que trabajarlo. Será un partido muy diferente al que le ganamos en la primera vuelta allí 0-2. Vencerles nos aportaría mayor tranquilidad», añadió.

El preparador madrileño, quien insistió que no piensa en su renovación («mi futuro ahora no me preocupa, pasará lo que tenga que pasar a final de la temporada, que no queda mucho»), admitió que «sin resultados se merma la credibilidad» y previno que este formato de competición comporta «una exigencia psicológica» que deben saber gestionar.

Cuestionado por su decisión de excluir a Tana en la última citación, privilegió el bien común por encima al de las individualidades: «Me da igual que juegue Juanito, Pepito o Manolito. Lo jugadores no son mis amigos. Deben entrenar para que yo elija y siempre lo haré para que estén los que creo que están mejor y que hagan que la UD gane. En un torneo corto como éste, soy el primer interesado en que sea así porque yo podría ser el primero que se puede ir a la calle».

En relación a otros nombres propios, garantizó más protagonismo para Álex Suárez («que nadie dude de que jugará mucho más porque siempre entrena muy bien»), adelantó que Javi Castellano, como todos, tendrá descanso «»es de los que más minutos lleva y no por ponerlo siempre me voy a arriesgar a que no pueda estar en los partidos que nos restan»), no descartó que el meta Valles pueda tener protagonismo («aunque los porteros no tienen tanto desgaste, están en la misma dinámica que los demás») e informó de que Cedrés y Dani Castellano, recién integrados al grupo tras superar sus recientes lesiones, «van a ser muy necesarios», si bien para la cita de mañana «puede ser un poco precipitado que estén en la lista».