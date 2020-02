Eric: «Tenemos que ganar los tres puntos al Málaga sea como sea»

Eric Curbelo analizó la situación de la UD y confesó la necesidad de volver a ganar. Por lo civil o lo criminal. Todo tiene que valer mañana para dejar los tres puntos en el Gran Canaria. «Sea como sea», reivindicó ayer el satauteño en la sala de prensa de Barranco Seco.

«Gracias a la clasificación y a los partidos, tenemos estos tres puntos que si ganamos nos ponemos de nuevo arriba. Se nos están escapando oportunidades y no podemos dejarlas escapar. Tenemos que ganar como sea», dijo Eric. «Hay que ir a por ellos. Es un partido vital para nosotros. Simplemente hay que pensar en eso, sin darle más vueltas a la clasificación. Hay que sacar los tres puntos como sea, ir a por ellos y no dejarles respirar», expuso el canterano de la Unión Deportiva.

«Desde dentro no se lleva mal porque aunque no estamos ganando, el equipo juega bin. Menos en algunos minutos, en el resto está siendo dominador. Tarde o temprano llegarán las victorias. Es cuestión de tiempo que la pelota entre», valoró Curbelo. «La verdad es que yo creo que se está viendo en el juego que estamos animados y estamos llegando, pero no conseguimos los goles para ganar. Tenemos una buena oportunidad en casa para ganar al Málaga», continuó.

En tanto en cuanto a las oportunidades perdidas, el defensor isleño dijo que «se han perdido porque el equipo hace muchas partes superiores al rival y no está consiguiendo materializarlo. Eso te frustra un poco, pero ver que estamos a solo tres puntos te hace ver que estamos en una liga muy competitiva».

Sobre la polémica acontecida en Santo Domingo, tiró de corporativisimo: «Cada partido es distinto. Es verdad que mi perspectiva respecto a los árbitros es que a veces nos han pitado penaltis y a favor no ha pasado lo mismo, pero hay que olvidarse de eso y sacar los tres puntos como sea», aseveró el grancanario.

«Nosotros nos jugamos mucho en cada partido. Tenemos que ganar y no veo justo que en momentos puntuales el VAR no esté al cien por cien cuando nosotros trabajamos durante la semana para estarlo. El VAR son 90 minutos y debe estar al cien por cien», afirmó.

«En ataque no suelo aportar mucho por mis condiciones y mi trayectoria, pero pienso que en defensa no hay nada que decirme. Intento aportar al máximo y trabajo para aportar un poco más en ataque», contestó al ser cuestionado por su nivel individual en lo que va de temporada, donde ha tenido que reconvertirse para cubrir la baja de Álvaro Lemos en el lateral diestro.