Mel: «El equipo acabará entre los seis primeros»

Pepe Mel ofreció hoy una conferencia de prensa para despedirse de la UD Las Palmas y dejó un mensaje esperanzador para lo que resta de temporada al asegurar que «si prevalecen las cosas buenas a las malas, el equipo estará entre los seis primeros» al final de la campaña y podrá pelear por el ascenso a Primera División.

«No tengo nada que reprochar, el presidente debe velar por lo mejor por el cub. Piensan que yo debo debo dar un paso atrás y traer a otra persona. Estoy seguro de que el equipo va a reaccionar porque es un buen equipo y se entrena bien. Ahora solo me queda, como espectador, cruzar los dedos para que al final se consiga lo que todos queremos. Voy a echar mucho de menos el poder venir aquí cada día«, añadió con emoción.

Mel admite que no podrá cumplir su ilusión de subir a la UD a Primera, aunque asegura que «volverá para celebrarlo como un aficionado».

«Lo mismo que yo he decidido poner a uno u a otro en el equipo titular, pensando en el bien de todos, el club ha decidido poner a otro en el banquillo porque piensa que, en la defensa de los intereses de la UD, es lo mejor. Prefiero irme centrado en las cosas buenas, en haber conocido a una grandísima entidad y dejo muchos amigos, que eso es un tesoro en el fútbol profesional«, agregó.

Quiere que la afición le recuerde «como un tío trabajador que trató de hacer lo mejor para la UD» y admitió que sus mejores momentos en el banquillo, desde que llegó en marzo de 2019, fueron los derbis ganados al Tenerife.

«He tratado de ser un buen padre para la gente joven con la que he trabajado. He tenido un trato genial con todos, no tengo nada que reprochar a nadie. Me quedo con la capacidad de Fabio, el talento de Kirian, el devenir que va a tener Moleiro, Sergi Cardona va a durar muy poco tiempo aquí para desgracia de la afición... Se me olvidan muchos jugadores. Pero quiero tener un recuerdo, en lo personal, para dos personas: Javi Castellano, el primero en enviarme un mensaje, y Aythami«, profundizó.

Mel no descarta regresar («¿por qué no?») e insistió en que, por encima del «momento malo» que ahora atraviesa, solo se queda «con recuerdos bonitos» de su largo periplo en el club isleño.