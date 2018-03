«Encajo cada crítica con respeto y deportividad»

— En este minuto, no pienso en descenso, ni en la Segunda División, ni en un plan que no sea otro que continuar en la mejor categoría del mundo, que es en la que estamos ahora. Únicamente me centro en aprovechar las oportunidades que tenemos por delante para conservar la categoría. Eso pasa por no rendirse, por sacrificarse y que todos estemos juntos para ay ud ar a los futbol istas en esta dirección.

— Cuando fichamos a Paco Jémez estábamos muy lejos del Levante en cuanto a puntos y ya hemos logrado estar, en dos ocasiones, en disposición de haberlo superado si hubiésemos ganado y estar fuera de los puestos de descenso. Si ya lo conseguimos una vez, no hay motivo para pensar que no podamos volverlo a lograr. Hay que seguir empujando y arropando al equipo. Estoy convencido de que, de aquí al final de la temporada, vamos a volver a tener la oportunidad de salir del descenso.

«Aunque los deseos no se pueden desvelar porque no se cumplen, es evidente lo que pediré este año al soplar las velas », admite Miguel Ángel Ramírez , que pide el apoyo de la afición para conseguir la salvación.

«El Levante no lo ganará todo; se puede salir de abajo»

— Es que yo creo que la UD depende de sí misma. Quedan nueve jornadas, tenemos un enfrentamiento directo con el Levante y el Levante no lo va a ganar todo. Eso nos hace depender de nuestro trabajo y nuestros resultados. Lo que hay que intentar es no fallar en la visita al Levante y, luego, poder superarles. Ni el Levante lo tiene hecho, ni nosotros estamos tan mal como puede parecer.

— Me la sé de memoria. No me hace falta mirarla.

— Es muy complicado convencer al que no cree. Y yo prefiero dirigir mis palabras a quienes están incondicionalmente con el equipo. La diferencia de esta UD con la de años anteriores es que antes, cuando se descendía, siempre se hablaba del peligro de la desaparición del club. De eso ya no se habla. Nosotros salimos a competir con diecinueve equipos y únicamente pueden descender tres. Nosotros siempre vamos a estar en el bombo del descenso. Esta situación debe sernos familiar. Estaremos años en Primera, descenderemos, tendremos campañas brillantes y otras menos acertadas. Esto es fútbol . Tenemos que ver esto con naturalidad. Como club hemos hecho todo lo posible para que esta temporada fuese ilusionante y excelente para nuestros socios y aficionados . Las cosas no han salido. Pero recuerdo que en los últimos 35 años de este club, la UD ha estado cinco años en Primera y tres de los mismos corresponden a esta etapa. La realidad es que nos hemos convertido en un equipo de Segunda División si se repasa esta trayectoria. El reto que nos hemos propuesto es perdurar en Primera. Para eso trabajamos. Se equivocan los que toman decisiones y es evidente que muchas de las decisiones que hemos tomado este año, desde la rectit ud de intenciones por el bien del club, no han salido bien. Ahora queda remar en la misma dirección. Y en verano, sabiendo el lugar que ocuparemos, volver a empezar de nuevo habiendo aprendido de lo que nos ha sucedido.

— Ellos son los primeros que están convencidos de que lo van a hacer. Con ese aliento trabajan todos los días. Están seguros de que lo van a conseguir y eso es lo que me transmiten cada vez que paso a verlos por los entrenamientos. Dentro de la realidad, que nos gustaría que fuera mejor, saben que por ganas y compromiso no va a faltar.

— ¿Se arrepiente de haberlo dicho a la luz de los acontecimientos?

— No. Era lo que pensaba en ese momento. Otra cosa es que luego el equipo no diera el nivel esperado. Pero con jugadores de esa reputación y trayectoria era lo lógico pensar de esa manera. Indudablemente es la plantilla más cara de la historia del club aunque, sin embargo, los resultados son muy malos. Por eso hablo de que inexplicable lo que nos ha sucedido. Si el 30 de junio no conseguimos el objetivo, no se acaba la vida para la UD. Ya no está en cuestión la vigencia y futuro de nuestra entidad, saneada, consolidada, con una extructura muy importante. Somos una empresa muy importante en nuestra tierra, que nadie lo olvide. Aquí ya no se depende de si entra o no la pelota.

— ¿Qué le dice a los que se abonaron pensando en ver a Boateng, Vitolo y Viera y, al final, no tuvieron esa oportunidad y ninguno de los tres está ya en la UD?

— Respeto la opinión de todos los aficionados. Es verdad que, cuando muchos compraron el abono, estos tres jugadores pertenecían a nuestra plantilla. Circunstancias sobrevenidas han hecho que se fueran. No es porque nosotros no los quisiéramos aquí. Algunos aficionados nos entenderán y otros no. A todos mi máximo respeto.

— Receta, por tanto, serenidad y confianza.

— Sin duda. Porque la UD seguirá compitiendo, que es lo importante. En función de lo que pase, sabiendo que podemos mantenernos o podemos bajar, tomaremos decisiones. Pero, en estos momentos, no contemplo el descenso. De hecho, si ganamos todos los partidos podríamos hasta quedar en mitad de tabla. Yo me pongo en lo mejor.

— Habló de los esfuerzos del club por armar una gran plantilla y de la necesidad de la afición. Pero el estadio sigue sin llenarse, se queda grande. ¿A qué atribuye esto?

— Eso está de moda en España. Si miramos cada fin de semana los estadios de Primera, vemos que va menos gente al fútbol. Es algo que ya se ha debatido profundamente dentro de la Liga. En la UD hemos rebajado considerablemente los precios, se ha permitido al abonado venir con invitados... Y no se logra subir el nivel de asistentes. Frente al Barça, sin ir más lejos, pusimos unos precios asequibles y no logramos. A excepción de los grandes equipos, el resto debemos ser conscientes de que esto seguirá siendo así.

— Vamos, que no es un fenómeno exclusivo de la UD...

— Para nada. Eso se puede constatar como ya dije antes. Y que conste que no tengo ni el más mínimo reproche a nuestra afición. Están los que tienen que estar y los que quieren hacerlo siempre con nuestro equipo.

— ¿Cómo encaja que se le hagan reproches a cuenta de la mala trayectoria del equipo?

— Los reproches los recibo con respeto y con deportividad. Soy una persona pública porque gestiono el equipo más importante de Canarias y cuya repercusión social es enorme. Y debo asimilar la crítica. Es lógico que haya gente a la que guste más y gente a la que le guste menos.

— ¿Siente que no hay memoria con todo lo que usted ha hecho?

— Es muy complicado presidir el club y pretender que siempre estén recordando lo que hiciste bien. Sigo haciendo con mi directiva todo lo posible para el beneficio y crecimiento de nuestra entidad.

— Cumple 49 años pero ¿cuánto envejece el cargo?

— Muchísimo. Echo un vistazo atrás y parece que fue ayer cuando llegué al club con 35 años y ya tengo 49. En estos catorce años he llevado una vida pendiente de la UD, compaginado obligaciones personales y profesionales con el club. Épocas en las que seguí cada partido en directo, hasta los del filial. Pero me quedo con la satisfacción de haber liberado al club de su desaparición cuando entré en Segunda B y no había salida. Hoy estamos en Primera y en situación de futuro garantizado.

— ¿Le ha compensado?

— Tomé la decisión de atreverme a venir cuando me llamaron. Acepté por la desidia que había en aquel entonces. Hoy soy el máximo accionista. Más que una devoción es una obligación.

— ¿Se ve muchos años más?

— Sí porque mi intención es seguir al pie del cañón y no abandonar el club mientras crea que puedo ayudar en su porvenir.

— No acompaña al equipo en los desplazamientos y en algunos encuentros en casa no ha acudido al palco. ¿Es un paso al costado voluntario?

— Si se me ve mucho se protesta porque se me ve mucho. Y si se me ve poco, lo mismo. Se me ve lo que se me tiene que ver y estoy lo que puedo y quiero estar dentro de mis obligaciones profesionales. Posiblemente no pueda ir al partido ante el Madrid porque tengo un viaje al extranjero sin billete de vuelta. Si para ganarle a los rivales mi presencia fuese vital, lo estaría. Es verdad que en Primera he faltado a más partidos, pero en Segunda y Segunda B no falté jamás. Y cuando falto, Nicolás Ortega ejerce perfectamente la labor representativa del club.