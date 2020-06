En la UD es insostenible la sequía: «Hay que ganar ya»

Doce jornadas consecutivas sin ganar y 8 puntos de 36 posibles. Pepe Mel pone al mal tiempo buena cara y maneja un discurso optimista, pero la frialdad de los números admite poca poesía. Y aunque desde el club todo son parabienes a su labor, con propuesta firme de renovación de por medio, toda una paradoja en un fútbol que se sostiene en los resultados, lo cierto es que ya se demanda un triunfo que multiplique efectos positivos, desde avanzar en la permanencia aún por certificar hasta mitigar una ansiedad que comienza a pesar, y de qué manera, en el ánimo de los jugadores. Porque esta eternidad huérfana de triunfos señala a una plantilla que necesita sacudirse los miedos de una vez.

Mel está convencido de que todo va por rachas, que cuando llegue la primera victoria abrirá la senda de varias más. El problema es que ese supuesto no termina de certificarse y se está prolongando de una manera que amenaza con ser insostenible. En el vestuario tampoco terminan de encontrar explicación a semejante sequía. Que el último triunfo fuera con Jonathan Viera no hace más que engordar las teorías de una dependencia todavía no superada. Pero ahí no caben lamentos porque Viera no va a volver y se considera que hay argumentos de sobra para elevar un tono competitivo que debería alcanzar para algo más.

«Sin tener el mejor equipo de la categoría, pero tampoco hay necesidad de pasar apuros hasta el final. Hay que ganar ya», razona una fuente de la entidad a propósito de las urgencias abiertas a cuenta de esta trayectoria errática. Y es que con la visita mañana al Almería, metido de lleno en la lucha por el ascenso directo y con la moral por las nubes tras ganar en Albacete, y la comparecencia el sábado en el Gran Canaria del Lugo, rival al que ahora solo se aventaja en dos puntos, la semana en curso cobra unos tintes de trascendencia tan inesperados como evidentes. Y los cálculos obligan a cambiar el rumbo sin más esperas y totalizar, al menos, cuatro de los próximos seis puntos en disputa. No perder en Almería se haría bueno venciendo al Lugo y, de la misma forma, salir victorioso en el estadio Juegos del Mediterráneo reduciría la ansiedad para el posterior pulso con el conjunto gallego, al que ya se ganó en la primera vuelta (0-2), con el valor añadido que comportaría apuntarse el goal-average particular. Lo que descuadraría todo vendría con alargar una semana más una sequía de resultados victoriosos sin comparación en la categoría: no hay equipo en Segunda División seco en 2020... Salvo la UD. El Fuenlabrada, que compartía el dudoso honor de una racha similar, se desquitó días atrás venciendo por la mínima al Tenerife (1-0).

Esa parte psicológica que tanto énfasis tiene en el manual de Mel luce ahora encima de la mesa como elemento diferencial. Controlar los nervios, saber medir los tiempos y manejarse desde el equilibrio entran de lleno en acción para que la UD cambie su suerte. Y ya.