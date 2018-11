En busca de la reacción con Mesa y Fidel

A pesar de que sigue sin enseñar sus cartas en los entrenamientos, Paco Herrera ha aprendido la lección y después de que su osadía le saliera cara en el Carranza, el técnico moverá la pizarra y presentará variaciones frente al Oviedo con la intención de regresar a la senda de la victoria. Su apuesta por el tridente no le pudo salir peor, el equipo estuvo muy partido y nunca encontró el equilibrio. Ante esto, el catalán podría poblar más el centro del campo dando entrada a jugadores como Maikel Mesa y Fidel.

Hasta seis cambios podría hacer el técnico con respecto al Carranza. La defensa será la línea que más se modificará

El primero entró en la segunda parte ante el Cádiz y le dio otro aire al equipo. Filtró un gran pase que propició el único tanto de los amarillos y ayudó a frenar la sangría defensiva. Por su parte, Chaves se pasó todo el encuentro en el banquillo cuando se había barajado la posibilidad de que podía estar en el once.

Ante la ausencia por lesión de Galarreta, Mesa podría entrar en la alineación por Javi Castellano o Timor, quienes no terminan de aportar lo que se les presuponía en la medular. Mientras que, con Araujo y Rubén Castro como indiscutibles, Rafa Mir es el que tiene más papeletas de empezar en el banquillo el próximo domingo si Herrera finalmente apuesta por Fidel. El extremo, además de aportar desequilibrio en la banda, asegura trabajo y sacrificio y se podría adaptar a una posición más retrasada que el murciano. Aunque en este cambio de cromos no se puede descartar a Danny Blum, quien ya en la última jornada adelantó al ex del Almería como revulsivo saliendo en la segunda mitad.

En cualquier caso, el entrenador amarillo sabe que tiene que agitar el árbol para que se empiecen a dar los frutos, y con la seguridad que otorga jugar en el Gran Canaria, campo donde la Las Palmas todavía no conoce la derrota, Herrera continuará en busca de su once tipo después de apenas dos semanas de trabajo.