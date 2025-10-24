Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la reunión de todos los asistentes. Cober

Emotivo almuerzo entre veteranos y antiguos dirigentes de filiales de la UD Las Palmas

La nostalgia fue la nota predominante en una convocatoria que disfrutaron al máximo los presentes

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:43

Comenta

Destacadas figuras del pasado reciente del club en labores formativas, con Germán Dévora, presidente de honor de la UD, como gran foco de atención, compartieron este viernes mesa y mantel en La Marinera para revivir viejos tiempos y compartir vivencias. La nostalgia fue la nota predominante en una convocatoria que disfrutaron al máximo los presentes.

Ver 21 fotos

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora llega vuestra hora de muerte, a sufrir»
  2. 2 Robo con violencia en Triana: «Esto ha sido una película de terror»
  3. 3 Canarias, entre lo mejor y lo peor del país: dos municipios entran en el ranking de los que más delitos acumulan en España
  4. 4 La Aemet advierte de la llegada de una masa de aire polar y Canarias ya sentencia el fin de semana
  5. 5 Una exempleada del Puerto víctima de acoso laboral por sentencia firme exige a Beatriz Calzada que actúe
  6. 6 La Aemet despeja las dudas sobre el fin de semana en Canarias y la conclusión es clara
  7. 7 Atraca en el Puerto de Las Palmas uno de los sumergibles más potentes del mundo, que rechazó la oferta de Santa Cruz de Tenerife
  8. 8 Declaran la urgencia de la estabilización del personal de la sanidad pública canaria
  9. 9

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  10. 10 Una pelea en la cárcel de Juan Grande deja dos presos heridos en un ajuste de cuentas por drogas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Emotivo almuerzo entre veteranos y antiguos dirigentes de filiales de la UD Las Palmas

Emotivo almuerzo entre veteranos y antiguos dirigentes de filiales de la UD Las Palmas