Emotivo almuerzo entre veteranos y antiguos dirigentes de filiales de la UD Las Palmas La nostalgia fue la nota predominante en una convocatoria que disfrutaron al máximo los presentes

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 24 de octubre 2025, 14:43

Destacadas figuras del pasado reciente del club en labores formativas, con Germán Dévora, presidente de honor de la UD, como gran foco de atención, compartieron este viernes mesa y mantel en La Marinera para revivir viejos tiempos y compartir vivencias. La nostalgia fue la nota predominante en una convocatoria que disfrutaron al máximo los presentes.

