Emenike y su expediente X

El caso Emenike va camino de ser uno de los grandes despropósitos en la historia moderna de la UD Las Palmas. Procedente del Olympiacos griego, recalaba en el mercado de invierno con el objetivo de suplir la salida de Loïc Rémy y, como no, aportar el gol perdido en el conjunto grancanario. No obstante, aún sigue sin competir y no lo hará en lo que resta de temporada.

Como ya adelantó este periódico y corroborase el propio Paco Jémez hace más de dos semanas («Emenike ni estuvo, ni está, ni estará»), el ariete africano no podrá jugar hasta que no se opere de su maltrecha rodilla, que necesita intervención quirúrjica para poder rendir. El técnico no cuenta con él y está confiando en Erik Expósito como alternativa a Jonathan Calleri. Y aunque no ha podido disputar ni un solo minuto desde que arribó en la isla, el club, a día de hoy, no se ha pronunciado al respecto de una posible rescisión de contrato. Asimismo, para la entidad es una situación complicada, puesto que el caché del futbolista hace que, para las arcas amarillas, no sea un fichaje barato.