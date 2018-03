Emenike tiene una lesión crónica y medita irse del club

Emmanuel Emenike sufre una lesión crónica en su rodilla derecha y, si no pasa por el quirófano, lo que implicaría una baja nunca inferior a seis meses, no estará en condiciones de competir, tal y como han confirmado a este periódico fuentes del club. El jugador, consciente de todo, ya ha pedido a sus agentes una salida. Emenike no va a jugar en lo que resta de temporada por lo que, salvo que continuara en el club, hipótesis harto improbable, se irá de la UD sin haber disputado partido alguno. Llegó en el mercado invernal desde el fútbol griego, cedido por el Olympiacos, y, desde entonces, ha sido noticia por su sobrepeso e historial médico. Lo peor es que está incapacitado para competir a corto plazo, lo que convierte su fichaje en una negligencia superlativa. «Tiene una lesión crónica que requiere paso por el quirófano, lo que le tendría de baja de seis a ocho meses. Mientras no se opere, la rodilla continuará dándole problemas. Mejorará pero, al día siguiente, le volverá a doler, se inflamará, no le permitirá correr sin molestias. No está en condiciones de competir y mucho menos de aquí a final de temporada», especificaron desde la UD al respecto. Emenike, que sabe la gravedad de su dolencia, ha pedido a su agente que busque la manera de resolver el contrato que le liga a Las Palmas para poder irse ya.

El ariete sabe que no jugará en la UD por su rodilla

Está agradecido por el trato que se le dispensa aquí («nos ha dicho que no hay color de cómo le tratamos en la UD a cómo lo hacían en el Olympiacos»), pero sabe que su paso por Las Palmas está abocado al fracaso. No ha jugado un minuto y, lo que es peor, no va a hacerlo.

El pasado 10 de febrero, el club emitió un parte médico a propósito de su estado físico y tras divulgarse que Emenike había llegado ya lastimado y con problemas en la báscula. Entonces, se especificó que padecía «una lesión osteocondral a nivel del condilo femoral interno y tumefacción en ligamento lateral interno». No se determinó qué tiempo estaría de convalecencia, aunque, pasado un mes, nada se ha avanzado. Emenike pudo integrarse a la dinámica del grupo tras varias semanas de terapia individualizada con los fisios, pero, como quiera que su lesión no sanará mientras no sea intervenido, la acumulación de esfuerzos le ha traído consecuencias inmediatas, y en los últimos días se quedó fuera.

Los tratamientos conservadores no van a funcionar