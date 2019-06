El VAR, el primer fichaje de la UD

Miguel Ángel Ramírez, en su comparecencia del pasado lunes en la que hizo un balance del curso, fue el último en poner de relieve el sentir y la impotencia de la plantilla con la mala actuación que tuvieron los árbitros la pasada temporada con el equipo isleño. Muchos de los jugadores, Toni Otero, los tres entrenadores... prácticamente toda la familia amarilla se hizo eco, con críticas y lamentos, en algún momento del curso de su mala suerte amén de los errores de bulto que cometieron los colegiados con Las Palmas. Tanto en el derbi disputado en el Gran Canaria, como en el de la segunda vuelta en el Heliodoro por poner dos ejemplos significativos. El de negro fue protagonista -para mal- y decisivo en dos encuentros de especial sensibilidad para el representativo.

Y no solo ahí. En tramos decisivos de la campaña, con Las Palmas pasando por una crisis de resultados y de juego, con entrenadores destituidos y futbolistas muy lejos de su mejor versión, varias decisiones grotescas en contra terminaron por hundir a un equipo que, aunque no puede justificar el fracaso de otra campaña perdida al mal hacer del estamento arbitral, no duda en señalar los numerosos errores de los colegiados como una de las causas principales que provocaron otro curso en el que no se cumplieron los objetivos.

Por todo ello, la entidad amarilla celebra una decisión que llevaba tiempo reclamando: la implantación del VAR en Segunda División el próximo curso. Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, lo confirmó el pasado jueves en la presentación del Campeonato de Europa Universitario, en la Universidad Camilo José Cela (Madrid). «Se están preparando los estadios y los árbitros se están formando. La próxima temporada habrá VAR sin ningún problema en Segunda», expuso el exárbitro.

La impotencia vivida el curso anterior no se volverá a repetir y tanto la UD como el resto de sus rivales recibirán un trato más justo gracias a la ayuda de la tecnología a los colegiados, tal y como ya ocurrió el pasado ejercicio en Primera División. Velasco Carballo aseguró que los encargados de impartir justicia llegarán listos para el uso de esta nueva herramienta al inicio de la competición. «Los colegiados llevan preparándose desde el pasado mes de diciembre, ya que el objetivo era utilizar esta herramienta en la promoción de ascenso a Primera. Al final no pudo implantarse este mes porque los árbitros no habían terminado su formación (la International Board exige un mínimo de partidos pitados con el VAR y sólo tenían la mitad) y los estadios no estaban adaptados», explica.

Un problema que, para el bien del fútbol y del espectáculo, estará resuelto para el curso 2019-20. Se paliarán los desagravios y la UD ya respira tranquila sabiendo que lo que gane sobre el césped será más difícil que se lo quite el de negro.