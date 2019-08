La llegada de Viera se hará oficial hoy y el lunes será la presentación

En lo que respecta a las bajas, con Rivera, Parras, Lemos y Pekhart como casos enquistados desde hace semanas, ahora se busca salida, en forma de cesión, para Álex Suárez y Robaina, ya que no son prioritarios en los esquemas de Mel.

En el capítulo de altas, además de Viera, la UD trabaja en la llegada de un portero, dadas las complicaciones en la recuperación de Raúl Fernández y con Josep Martínez en el radar de la selección española sub-21 y con el riesgo creciente de tener que ausentarse. Entre la nómina de futuribles, suena Raúl Lizoain , que no cuenta para el Alcorcón y se ve como un opción de garantías, tanto por su condición de canterano que no requeriría adaptación alguna como por su experiencia. Para el ataque se han puesto las miras en Juan Muñoz, goleador acreditado en Segunda y que ahora pertenece al Leganés, luego de su buen papel como compañero de Raúl en el conjunto alfarero. Lorenzo González, del City y que estaba en la agenda, podría tenerlo todo cerrado ya con el Elche.

Una vez obtenido el permiso y conformidad de su club de origen, todo está dispuesto para que la UD anuncie la que será, sin género de dudas, la incorporación estelar del verano y que permitirá a Pepe Mel contar con un factor diferencial en ataque. Viera puede actuar de enganche o partiendo desde cualquier banda por su privilegiado repertorio técnico y garantiza un salto de calidad superlativo. Ahora bien, está en la fase final de su lesión lumbar (sufrió una fractura en su costilla izquierda por un codazo) y no se asumirán riesgos que pongan en peligro su recuperación. Con todo, Viera se trató de esta dolencia en las instalaciones de la UD en Barranco Seco y con personal sanitario de la entidad, caso del fisioterapeuta Juan Naranjo, y hay informes que invitan al optimismo acerca de su vuelta a la competición. Se estima que en dos o tres semanas podría tener ya sus primeros minutos dada su buena evolución, por lo que, en el mejor de los casos, brindaría tres meses completos de servicios a la UD en este intervalo antes de regresar al campeonato asiático.

Tana marchó hace unos meses al fútbol chino para tratar de relanzar su carrera, estancada luego de bajar su rendimiento de manera vertiginosa desde el descenso de la UD a Segunda División. El jugador pidió salir y encontró acomodo en el Zhejiang Greentown de la Segunda División. Allí no ha terminado de romper y todo apunta a que regresará a la UD a final de año, pues su discreto rendimiento en Asia (no juega desde finales de junio y su participación se ha limitado a un reducido número de partidos sin haber anotado gol alguno) no abona que el Zhejiang se plantee ejercer la opción de compra fijada en 1,8 millones de euros. De momento, se ha quedado hasta sin ficha,