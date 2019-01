El gran desafío al que se enfrenta Eric

Era una petición expresa de un Paco Herrera al que se le fueron los ojos con el central de Las Palmas Atlético. La perseverancia de Eric Curbelo ha sido insaciable. Este curso lo ha jugado todo con el filial amarillo y ya en pretemporada demostró maneras para dar el salto. Ahora, ya con ficha en la primera plantilla, como comunicó el club ayer de manera oficial, tendrá que sudar sangre para hacerse un hueco en la zaga de los mayores. Por delante tiene nada más y nada menos que a Juan Cala y al jugador que más veces ha vestido la elástica amarilla, David García. Además de Deivid y del otro central que venga. Mantovani está en la rampa de salida y cuenta las horas para despedirse de la isla. La competencia será alta y el defensor grancanario lo sabe. Eso sí, no piensa renunciar a su ilusión y ambición característica.

De hecho, en los micrófonos de UD Radio lo dejó claro: «Estoy capacitado para hacerlo bien y ser titular». Casi nada. Aun así, es consciente de la dificultad que atesora la tarea. Más cuando los últimos precedentes de canteranos que subieron a la primera plantilla no son muy positivos. Si no, que se lo pregunte a su compañero Diego Parras, al que, tras caer en Copa del Rey, no le han dado ni una mísera oportunidad. Ni siquiera cuando Lemos estuvo sancionado. Benito, Borja Herrera y su tocayo Expósito, buscando la suerte en el Rayo Majadahonda, Reus y Córdoba, respectivamente, tampoco son ejemplos para un Curbelo que quiere romper todos los pronósticos.

«Va a ser muy complicado, pero espero empaparme rápido de los conocimientos que tienen todos los centrales que están en la plantilla y hacerle al míster dudar para ver a quién pone como titular. Subir a con la primera plantilla me da un poco de respeto», aseveró Eric ayer.

Además, aclaró que es «suficientemente maduro para saber la presión que hay aquí». Y, encima, su receta para pelear por el ascenso es sensata: «Hay que acabar muertos cuando terminen los partidos y acostarte sobre el césped porque ya no puedes más». Ahora le toca demostrar que subió para quedarse.