«El destino le debía a Tino Luis volver así a la UD»

El reconocimiento a la figura de Tino Luis Cabrera, que será anunciado como nuevo secretario técnico de la UD Las Palmas en unas semanas y para las próximas tres temporadas, tiene uno de sus portavoces más cualificadas en David Amaral, último entrenador con el que compartió experiencias en la entidad en aquel año 2004 de infausto recuerdo, marcado por el descenso a Segunda B y el posterior proceso concursal que, en sus inicios, parecía abocado a precipitar la desaparición del club. Amaral llegó para comandar el proyecto 2004-2005, ya en la categoría de bronce, y, hasta su despido en noviembre, tuvo a Tino Luis como su auxiliar. Han pasado los años pero la admiración y el respeto que le profesa siguen intactos y ahora que su retorno es inminente, el tinerfeño no duda en bendecir esta apuesta de futuro.

«Aciertan plenamente Miguel Ángel Ramírez y Luis Helguera al traerlo de vuelta como también acertó Alexis Trujillo al llevárselo al Betis. He conocido pocos profesionales con la capacidad de trabajo de Tino Luis. Ya entonces, y ha pasado mucho tiempo, dominaba el mapa de jugadores, conocía el mercado y vivía por y para el fútbol. Es una persona leal y preparada. De hecho no en pocas ocasiones ha dejado la familia atrás para dedicarse en cuerpo y alma a su cometido. La UD se asegura a uno de la casa y que lleva el escudo en el corazón. Si a su competencia se une su sentimiento, no hay dudas de todo lo que va a aportar. El destino le debía esta nueva oportunidad», destaca.

También repara, y no es un asunto menor, en que, a diferencia de sus etapas anteriores en la entidad, «ahora sí» podrá disponer Tino Luis de «entorno y medios necesarios» para desplegar sus iniciativas: «Antes de que yo llegara, vivió un infierno. Salarios atrasados, una situación deportiva horrorosa... Él asumió el banquillo como un gesto de responsabilidad. Pero lo que pasó no fue su culpa. Luego, al llegar yo, la UD seguía siendo un manicomio. Mil problemas. Era imposible trabajar, no había un día tranquilo. Fue una etapa que duele recordar. Salimos como salimos, fue muy duro. Por fortuna, y gracias al actual presidente, esta UD no tiene nada que ver con aquella. Y con una Ciudad Deportiva maravillosa, una vez que se estabilice todo en el fútbol, Tino podrá dejar su sello».

Amaral tiene muy claro que el pedigrí de Tino Luis, canterano de la UD y que avanzó desde edad alevín hasta llegar al primer equipo, además de haber sido técnico en las categorías inferiores, supone «una noticia inmejorable para la cantera» de la entidad ahora que será inevitable potencial el vivero propio por la recesión que se impone con la crisis del coronavirus. «Sé que la UD ha trabajado muy bien lo que es la promoción del jugador de la tierra. Es una política perfecta por la filosofía que siempre tuvo el club. Pero es fantástico que ahora llegue al organigrama alguien que ha mamado eso desde niño, alguien que conoce la casa, que sabe lo que cuesta llegar y lo que se necesita para que no se pierdan por el camino los talentos de la tierra», razona. Amaral advierte de que Tino Luis «siempre tuvo muy claro que la cantera debe prevalecer siempre» aunque sin renunciar a fichaje de fuera que pueda aportar un diferencial. «Ojalá que le dejen trabajar, que no me cabe duda de que será así. No va a dejar indiferente a nadie porque me consta que no ha parado de ampliar conocimientos y experiencias y tiene las ideas muy claras. Encima viene de una entidad del prestigio del Betis y en la que la exigencia es máxima», pondera Amaral.