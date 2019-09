«El derbi llega pronto, es imprevisible»

Alexis Trujillo sentó cátedra en UD y Tenerife y guarda «recuerdos maravillosos» de su militancia en los dos clubes. Qué decir del legendario Felipe Martín, orotavense con corazón amarillo e «infinidad de derbis» a sus espaldas. También vivieron el clásico con cada camiseta figuras inolvidables como Manolo López, Toni Robaina o Julio Durán. José Juan, cuya estrella brilló como pocas en los sesenta, es otro que mira al partido de mañana con el corazón dividido. Con el duelo estelar en el Heliodoro ya en cuenta atrás, recurrir a ilustres veteranos que conocen como nadie todo lo que implica este encuentro se hace obligado. «Hasta que no lo vives no sabes lo que significa», asegura Alexis. «Son demasiados sentimientos detrás, muchísima gente pendiente de lo que hagas, de llevarse un momento feliz o de tristeza dependiendo de lo que hagas», razona Manolo. «Mucha más que unos puntos en juego», recalca Julio Durán. «De nada vale el momento en el que llegan. Saltas al campo y te olvidas de todo, lo único que quieres a ganar», matiza Robaina. Hablan con la propropiedad que les da la experiencia y la memoria.

«Un derbi es un derbi. Lo vives de una manera especial, te paran por la calle para pedirte que no falles, el ambiente es único. Para mí fue un honor ser protagonista y me queda como un momento irrepetible de mi carrera. Les deseo suerte a los dos. La UD es el equipo de mi tierra, pero en el Tenerife me trataron de maravilla», asegura Alexis Trujillo, actual director deportivo del Betis.

A Manolo López le corresponde asiento de palco por ser director general de Deportes del Gobierno de Canarias. «Los nervios son irremediables, estés en el césped o fuera. Creo que ahí radica la clave. En controlar los pequeños detalles que pueden marcar la diferencia. Preferiría que el derbi se hubiese jugado un poco más avanzado el calendario, pero seguro que nos depara un buen partido».

Felipe lamenta que se haya perdido pertenencia con los rigores del fútbol moderno: «Antes todos éramos de la tierra. Recuerdo derbis en los que te enfrentabas a amigos, a gente que conocías. Ahora, para la mayoría, es un partido más. Son profesionales que vienen de fuera y, en muchos casos, esto les da un poco igual. Es una pena».

Al habla Robaina: «La historia dice que a la UD no se le está sando bien el Heliodoro y, por ahí, lo mismo el Tenerife puede sacar provecho. Pero eso no asegura nada. Es impredecible».

Julio Durán y José Juan coinciden en sus planteamientos orevios: «El que haga gol primero puede tener mucho hecho, aunque ya se vio que el año pasado no fue así. Será igualado y decidirán los pequeños detalles».