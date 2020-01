El club comunica a Tana que si no se gana el sitio con Mel, rescindirá

Caso similar es el de Sergio Araujo, por quienes han preguntado varios clubes del extranjero. El Chino es pieza clave en Las Palmas y más viendo las bajas que encadena el equipo en el apartado ofensivo. Desde la entidad isleña han sido claros: si quiere salir, que traiga millones de euros y los ponga sobre la mesa. De aquí no se marcha gratis, menos después de la gran apuesta que ha hecho siempre la Unión Deportiva por el delantero argentino.

Con todo, el futbolista tendrá que decidirse. O trae una oferta que satisfaga a la Unión Deportiva, o se pone el mono de trabajo para jugar para Pepe Mel. No se contempla otra cesión e incluso pesa más la posibilidad de rescindirle el contrato.

No se acaba el culebrón pero el futuro ya empieza a dibujarse para Tana. El jugador, que ha pedido salir del equipo por activa y por pasiva, solo saldrá del club si es desvinculándose por completo de la UD. Y ahí solo hay dos opciones: que llegue alguien que ponga dinero sobre la mesa por él o rescindiendo su vínculo contractural. La primera parece prácticamente inviable porque, aunque cuenta con ofertas, ninguna deja emolumentos a Las Palmas. Todas son proposiciones a modo de préstamo, cosa que desde la zona noble del Gran Canaria descartan de manera rotunda. Con todo, el mediapunta de San Cristóbal ya conoce la posición del club, que no es otra que defender sus propios intereses.

Tema Viera

«Lo de Viera lo vamos a intentar hasta el último día. Es muy difícil, pero yo ahora no hablaría más de Jonathan porque no está con nosotros. Me quedo con la plantilla que tenemos, estoy muy conetnto con ella y es un grupo de profesionales fenomenal. Ahora, todos darán un paso adelante para conseguir el objetivo», respondió Maiorino sobre el mediapunta de La Feria, que ya está concentrado con su club, el Beijing Guoau, pero por quien Las Palmas va a esperar hasta el último segundo en este mercado de invierno. En el club son conscientes de la dificultad, pero van a seguir intentándolo.