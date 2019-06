El adiós del alivio y el perdón

ronald ramírez alemán Las palmas de Gran Canaria

El adiós será el único aliciente de esta tarde en la despedida del Gran Canaria de una campaña 2018-19 que ha quedado muy lejos de cumplir las expectativas. Muchos de los futbolistas que se vistan de corto hoy lo harán por última vez en el feudo de Siete Palmas. Al menos como locales. Porque tras el fracaso de una temporada que debería haber sido la del ascenso y que terminó siendo una continuidad de la decepción que se vivió con el descenso de hace un año, la revolución es tan inevitable como obligada.

Ya algunos se han ido para no volver como Mir o Blum, y otros han dicho adiós a la temporada por lesión y, aunque tienen contrato en vigor, su futuro en la isla no está asegurado. Son los casos de Galarreta y Raúl Fernández, tan suculentos en el mercado de Primera. Aunque para el que podría ser una jornada realmente especial es para David García. El eterno capitán quiere seguir, pero su contrato acaba en menos de un mes y todavía no ha recibido por parte del club ninguna oferta para prolongar su vinculación una temporada más. Las dudas sobre la continuidad del futbolista con más partidos en la historia de la UD viene repitiéndose cada final de curso en los últimos cursos y, a sus 37 años, el central podría vivir, en el caso de no llegar a un acuerdo con la entidad, su último partido en el Gran Canaria. Situación parecida a la de Momo, otro histórico de esta Unión Deportiva que también espera una llamada del representativo para saber si seguirá de amarillo o no. Ya con el alta médica desde la semana pasada, el extremo podrá disputar minutos incluso de titular en está agridulce despedida que volverá a tener a la cantera como protagonista.

Josep en portería, Curbelo en defensa, Carlos González, Fabio y Kirian en el centro del campo, y arriba Cedrés. Cinco jugadores que empezaron el curso con el filial en Segunda B, y que ahora, beneficiados por el afán de devolver el arraigo a la UD de Pepe Mel y por la mala marcha del equipo, tienen la oportunidad de demostrar que se puede contar con ellos para el próximo proyecto. Algunos ya lo han hecho: Josep y Curbelo son indiscutibles. Carlos y Kirian, por su parte, se estrenan. Mientras que Cedrés y Fabio aspiran a seguir confirmando las buenas sensaciones que han dejado cuando se les ha dado confianza.

Esta promoción de la base será también de lo poco de atractivo de la penúltima jornada de competición. Con una asistencia en caída libre desde la derrota ante el Mallorca, hoy se podría alcanzar el mínimo de la campaña liguera cuyo récord está en el último partido en casa contra el Rayo Majadahonda (7.827 espectadores). Es lo que tiene cuando se junta la intrascendencia con la decepción. No hay nada en juego y la UD seguirá un año más en Segunda. Y a saber por cuánto tiempo. El propio presidente remarcó que tras haber fracasado el proyecto diseñado para ascender, ahora lo que viene es una etapa sin urgencias en la que se cocinará el regreso a la máxima categoría a fuego lento. Esta vez no habrá compensación económica por pérdida de categoría y la UD ya no contará con uno de los presupuestos más altos de la división. Será uno más, tendrá que fajarse con sus rivales en igualdad de condiciones y la meta para el curso que viene, según Miguel Ángel Ramírez, será el de lograr la salvación cuanto antes. Y nada más.

Cuesta asimilarlo, pero visto lo visto, es mejor ser realistas que llenarse la boca en verano y llevarse el palo en primavera. A la Unión Deportiva no le funcionó ir de gallito, tirar de talonario y verse favorito, por lo que ahora mudará su cara e irá de tapado. La presión, para otros. Y así, con un Almería al que hasta ahora no ha sido citado por su poco atractivo y porque tampoco se juega nada en un partido que sobra en el calendario, Las palmas se despedirá de su afición pidiendo perdón y con el alivio de saber que esta tortura por fin se acaba.