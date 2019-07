Drolé, primera incorporación

Jean Armel Drolé, joven extremo de 21 años nacido en Costa de Marfil, es la primera apuesta de la UD en el mercado de fichajes. El futbolista, que este viernes aterrizará en Gran Canaria y el sábado será presentado tras pasar el reconocimiento médico, procede del campeonato turco, pues hasta la campaña pasada militó en las filas del Antalyaspor, y anteriormente había militado en el Perugia italiano y, a préstamo, en el Umraniyespor otomano, con el que anotó 9 goles en 21 partidos. En el comunicado oficial del club se le define como «rápido, habilidoso, que puede actuar en las dos bandas y como delantero centro» y la entidad se ha reservado una opción de compra al final de la temporada, que es cuando concluirá su cesión. Es internacional en las categorías inferiores de su país y se entiende que su polivalencia ofensiva ayudará a complementar lo que ya se tiene en nómina. Pepe Mel reconoció en su primera comparecencia pública de pretemporada, ocho días atrás, que demandaba en su plantilla más especialistas en la banda, con capacidad de desborde, velocidad y precisión, perfil al que, en teoría, se ajusta el futbolista africano. Cedrés, Benito y Srnic, sin olvidar al juvenil Pedri o a Álvaro Lemos, también utilizado ahí, se unen a Drolé en el elenco de interiores que, hasta la fecha, lucen en el primer equipo.

Tras un pormenorizado estudio de sus condiciones, evaluando, también, su pujanza y juventud, así como los parámetros económicos de la operación, que se ajustan a la economía del club, Rocco Maiorino y Toni Otero trasladaron al presidente la conveniencia de acometer esta transferencia.

Drole tiene tras de sí una historia de superación, pues desembarcó en Europa como refugiado huyendo de la guerra de su país, siendo menor de edad, y en Italia, su primer destino en el Viejo Continente, pudo desarrollar una trayectoria futbolística que le hizo sitio a ojos del profesionalismo. Cuando llegó a Palermo, quienes le recogieron recuerdan que únicamente sabía decir «balón, balón». Padecía malnutrición y sin entender el idioma y, atendido por gentes que ni lo conocían, pudo remontar su vida y orientarla a su gran pasión: el fútbol. Una evolución que ilustra su determinación y carácter, rasgos que también desarrolla en el césped. Tras iniciarse en el Tieffe, en el año 2013, poco a poco fue captando la atención de entrenadores y clubes hasta que el Perugia, en 2015, se hizo con sus servicios.

La UD ha venido cocinando esta incorporación desde hace unos días y este jueves se precipitaron los acontecimientos aunque de una manera sorpresiva, ya que esta novedad se oficializa sin que medien salidas, requisito indispensable puesto por la entidad para poder satisfacer las demandas del cuerpo técnico en materia de fichajes.

Y es que tras la llegada de Mateo García, otro de los descartados, al que ahora se suma Drolé, Pepe Mel ya tiene 34 futbolistas. Y, atascada la operación salida, urge cumplir con el fair-play financiero auspiciado por la Liga y que, hasta ahora, había paralizado la actividad en la zona noble del Gran Canaria.

Con todo, desde la entidad se mantiene que «el verano será muy largo» e, igual que el primer fichaje ha tardado casi tres semanas en llegar desde el inicio de la pretemporada, las salidas que se pretenden acabarán produciéndose. Eso sí, no se regalará patrimonio humano alguno y si no llegan ofertas concluyentes, no habrá pactos.

Porque aunque el condicionante económico haya sido reconocido públicamente, en la UD no hay necesidad de vender si eso implica lastimar el interés propio o devaluar al jugador en cuestión, algo que no va a suceder.