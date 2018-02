Dos meses después, el efecto Jémez es insuficiente

Paco Jémez es el primero que da cuenta del problema. Ya es una tónica habitual el agrio discurso del entrenador al término de cada partido, y muestra su impotencia por no conseguir plasmar su idea en Las Palmas. Solo dos victorias, ante un Valencia con 10 una, y la otra frente al colista Málaga, desde que cogió el equipo. Dos empates foráneos en las que el rival fue mejor en ambos casos, y tres derrotas, algunas tan sonadas como el 6-0 en Girona. Bagaje insuficiente para salir del descenso.

Pero aparte de los malos resultados, lo peor son las sensaciones. El equipo no termina de jugar a nada, Gálvez ha sido el único fichaje que ha dado un salto de calidad al equipo y Jémez sigue cambiando jugadores en el once porque no le convence lo que ve en el campo. Encima, la inesperada marcha de Viera obliga a un esfuerzo mayor y supone otro quebradero de cabeza al entrenador que consideraba al de la Vega de San José como su proyección en el césped.