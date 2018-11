Directo: Rubén Castro adelanta a la UD (1-0)

No está pasando un buen momento el equipo del discutido Manolo Jiménez, y eso se nota en el terreno de juego. El nerviosismo protagonizó los primeros instantes del encuentro, donde los amarillos no se encontraron cómodos en ningún momento. Tan solo una jugada creó cierto peligro a remate de Tana, que hoy compartía ataque con Castro, Blum y Araujo. Un once ofensivo que apenas creó peligro a la portería de Rui Silva.

El Granada, flamante líder de la categoría, salió con la confianza que le otorga su puesto, creando mucho peligro en la portería amarilla y dejando en evidencia las carencias defensivas de los locales.

Cuando peor estaban las cosas para una UD sin juego y totalmente perdido, recibiendo pitos de la grada y con Raúl de nuevo como salvador, el mejor jugador de los amarillos en la primera parte, Araujo, disparó desde fuera del área, tiro que desvió un siempre atento Rubén Castro, que consiguió reencontrarse con el gol en el minuto 43.

El once del técnico andaluz para acabar con la mala racha de resultados está compuesto por: Raúl, Lemos, De la Bella, Cala y Deivid en defensa, Tana, Galarreta y Timor en el centro, y Rubén Castro, Blum y Araujo en ataque.