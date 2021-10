Directo: Real Sociedad B-Las Palmas

El cuento de nunca acabar que ya toca cambiar el desenlace. La hora del despegue definitivo para multiplicar el optimismo y de dejar atrás los complejos, los temores y la endeblez que la UD Las Palmas muestra lejos de la isla.

Hoy en el imperial Anoeta -con el nombre comercial de Reale Arena-, el combinado amarillo afronta un doble desafío: por un lado, tumbar a la eléctrica Real Sociedad B de Xabi Alonso -decimosexta con 14 puntos-, con un arsenal de proyectos que no para de surtir al actual líder de la Primera División, consolidarse en la zona de privilegio y, cómo no, estrenarse a domicilio en el presente curso por fin, y, por otro lado, gestionar la necesidad de creer que puede continuar avanzando en este periodo de casi dos meses que estará sin Jonathan Viera, demostrar que el paso adelante coral ante el Alcorcón no fue casualidad y, además, reivindicarse en la lucha de unidades en un grupo con ganas de soñar.