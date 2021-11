La UD se lleva un baile en Cornellá (4-0)

Al minuto 10, 1-0. Antes del cuarto de hora, ya había caído el segundo. Y, apenas sobrepasado el 20, un 3-0 apabullante lucía en el marcador. Todo lo que se cuente a parte de ahí, a cuenta del descalabro de la UD ante el Espanyol, remite, directamente, al dolor a la vista que causó el equipo, que no alcanzó ni a competir. No se le pedía a Las Palmas que ganara en Cornellá, aunque ya va siendo hora, dicho sea de paso, a que se anime a lograr algún triunfo, que ha llovido desde el último, pero sí resultaba obligatorio estar a la altura de la camiseta, y, si así ocurría, caer con la cabeza alta. Pues ni una cosa ni otra. La UD fue una mentira en su visita al líder y quedó con las vergüenzas al aire luego de marcarse un partido de los que sonrojan. No tiene un pase lo que hicieron los jugadores, fuera de cualquier posibilidad desde el calentamiento. Reclamaba Mel actitud, ganas y pierna para comparecer en el campo del mejor de la categoría como mejor plan para evitarse meneos. Sus advertencias no tuvieron el menor impacto en sus hombres, señalados de principio a fin y que amenazan con seguir protagonizando un final de temporada lleno de borrones. Y con el añadido de tener en el alambre una permanencia que todavía requiere un último esfuerzo. Y tal y como está la UD, toca cruzar los dedos. Porque, además del baile que se llevó en Barcelona, viene de varias jornadas más sin estirar el cuello, hundiéndose más si cabe en la tabla. Una tendencia peligrosísima y a la que, de momento, no se encuentra freno.

Más allá del inicio ruinoso propio, y que fue puro recreo para el Espanyol, el partido admite poca réplica. Ver a los delanteros locales rematar solos dentro del área, sin vigilancia alguna, y ganar metros y duelos libres de opisición era un canto a la perdición. Resultó lastimoso comprobar que el plan consistió en recogerse atrás y esperar el descabello con docilidad. Lo de salir con Jesé y Araujo arriba era pura propaganda y pose. Ni una vez se requirió al portero local. Y, adivinen, en la otra área, una aplanadora a medida que caían los goles. Hasta el descanso fueron tres y si no se añadieron más fue por pura compasión de un Espanyol a sus anchas, presto para el adorno y la golosina que suponía tener enfrente a un adversario de mentira. En cada uno de los tantos recibidos la negligencia defensiva se multiplicó. Abrió la cuenta Puado luego de recoger un rechace a remate de Raúl de Tomás, a quien nadie estimó pertinente vigilar al saque de esquina. El mismo Puado culminó una acción personal, ahora con la testa, e irrumpiendo al primer palo tras haber arrancado desde el centro del campo. Como le dio la gana. Luego, para el tercero de su cuenta, recepción y derechazo con todos mirando. De parvulario lo de la zaga, para desespero de Valles. Que Las Palmas sea el equipo más goleado de la categoría no responde a casualidades.

Muerta la UD desde siempre, a rastras de lo que le mandara el dueño de la casa, hubo algún jugador que se quiso borrar. El que llevaba el brazalete, para más deshonra, se fue a la ducha en el minuto 39 por una doble amarilla en la que se retrataron su maneras. Lemos fue protagonista una semana atrás por salir del campo protestándole al entrenador su sustitución. Mel templó gaitas, lo volvió a poner y ahí tuvo la respuesta. Una metáfora de lo que es este equipo. Vencido y con desertores.

Con diez y perdiendo 3-0, salir al césped ya era un acto gremial. Mel buscó resguardarse con Ale Díez atrás, multiplicadas las vías de agua y con amenaza de paliza histórica. El cuarto, de penalti, tardó en llegar segundos. Y, hasta el final, respiración contenida para que no cayeran más. Un ejercicio de supervivencia dentro del fiasco que supuso un compromiso convertido en escarmiento.

Ficha técnica:

RCD Espanyol: Diego López, Oscar Gil, Calero (Luis López, min. 46), Cabrera, Pedrosa, Darder, Bare (Pol Lozano, min. 67), Embarba (Matías Vargas, min. 76), Puado (Nico, min. 58), Raúl de Tomás y Dimata (Melendo, 58)

UD Las Palmas: Valles, Alvaro Lemos, Eric Curbelo, Alex Suárez, Benito, Sergio Ruiz (Fabio, min. 56), Maikel Mesa (Kirian, min. 56), Clemente (Ale Díez, 42), Rober (Javi Castellano, min.46), Araujo (Espiau, min. 61) y Jesé

Goles: 1-0, m. 9: Puado. 2-0, m. 13: Puado. 3-0, m. 22: Puado. 4-0, m. 48: Embarba, de penalti..

Árbitro: Moreno Aragón (comitém madrileño). Expulsó a Lemos pot doble amonestación (min. 39). Amarillas a Calero, Dimanta y Eric Curbelo.

Incidencias: Partido de la jornada 36ª disputado sin público en el RCDE Stadium. Los jugadores de la UD Las Palmas portaron brazaletes negros por el fallecimiento del ex juvenil amarillo, Luis Ojeda Suárez, guardándose un respetuoso minuto de silencio.