Directo: El último tren pasa por Granada (0-1)

La primera parte del vital partido en Los Cármenes deja muy poco fútbol y muchos parones por las numerosas faltas que han tenido lugar. Mel sorprendió con muchos cambios en el once, y el resultado no le ha salido mal. A pesar del miedo inicial, los amarillos pudieron crear cierto peligro y controlar el esférico durante gran parte de los primeros 45 minutos, teniendo sus mejores oportunidades a balón parado. En defensa, el regreso de Cala aportó seriedad y peligro en ataque, con un Raúl Fernández que no se tuvo que esforzar en gran medida por la labor defensiva.

El once que elige Mel para enfrentarse al Granada está formado por: Raúl, Curbelo, De la Bella, Cala y Aythami; Galarreta, Timor, Peñalba, Srnic; Maikel Mesa y Rubén Castro.