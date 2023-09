¿Quién dijo miedo?

Pocos equipos, por no decir ninguno, igualan el subidón que tiene ahora la UD después de hacer lo que hizo el domingo ante el Granada. Golazo de Kirian pasada la hora y cuando llevaba más de media hora jugando con uno menos. Fueron tres puntos multiplicados de felicidad, suspiros y autoestima. Es lo que tiene ganar, una pócima mágica en este negocio. Pero la vida en la Primera División no es fácil, la alegrías duran instantes y ahora toca ir al dentista, en comparación patentada por Joaquín Caparrós, que equivale a comparecer en campos como el Bernabéu, en teoría vetados.

Nunca en su historia le ganó Las Palmas al Real Madrid en Chamartín. Alguna vez pasará y en varias ocasiones se rozó el campanazo, como en el 3-3 de 2017 sin ir más lejos. Pimienta, como entonces hizo Setién, va a encarar el partido sin complejos, única vía para sorprender al coloso, herido, por cierto, después del repaso que se llevó en el derbi ante el Atlético.

Sin Mika Mármol atrás, que deja un agujero por su impecable quehacer, aunque Coco es plena garantía, la duda viene en si conviene taparse más los pies (Perrone como refuerzo añadido en la zona ancha a Loiodice y Kirian, como se planteó frente al Granada) que la cabeza, entiéndase poner sobre el tapete muchos hombres por delante del balón para evitar un achique que sería un suicidio.

No hay manera de aguantarle al Madrid metidos en área propia, lo que invita a pensar en todas las artes a campo abierto como método para contrarrestar el previsible dominio local. Saque lo que saque Ancelotti, en este Madrid se imponen lujo y abundancia en la gestión de sus recursos humanos.

No quiere dejarse impresionar la UD, agarrada a su buen tono fuera de casa pese a que esos méritos no le hayan alcanzado, de momento, para rascar punto alguno. Compitió bien en Mestalla, Montilivi y Sánchez Pizjuán, perdiendo siempre por la mínima (1-0) y con los partidos ya bien entrada la segunda mitad. Todo lo que sea repetir ese escenario, esto es, llevar el partido hasta la incertidumbre en su tramo final, conviene y mucho a los intereses propios. Cierto que el Madrid se mueve como un tiburón en la Zona Cesarini, esos segundos postreros y correspondientes alargues en los que a muchos les da el tembleque, y así le ganó como el ganó el Getafe. Pero peor es que no se llegue ni a alcanzar esa opción con el minutaje avanzado.

Que los pronósticos ni contemplen a la UD es otra bala a favor por aquello de jugar sin presión y sabiendo que lo que pudiera caer, si cae, sería un tesoro. No es que el Bernabéu sea terreno abonado para las sorpresas, que se dan aunque de tarde en tarde. En ese componente azaroso de este juego, que a veces no entiende de presupuestos ni aristocracias, va mucha de la suerte de la UD en el santuario de la Castellana. Un miércoles por la tarde que apunta a trámite, cuando todos dan para el casillero local los puntos y por allí se presenta un recién ascendido que hasta cae simpático porque parece que ni molestar quiere. Justo cuando nadie lo espera, lo mismo es la buena.

- Alineaciones probables

Real Madrid: Kepa; Lucas Vázquez, Nacho, Rüdiger o Alaba, Mendy; Tchouaméni, Kroos, Camavinga, Bellingham; Vinícius, Rodrygo.

UD Las Palmas: Álvaro Valles; Julián Araujo, Álex Suárez, Saúl Coco, Sergi Cardona; Loiodice, Javi Muñoz, Kirian; Munir, Sory Kaba, Jonathan Viera.

Árbitro: Munuera Montero (colegio andaluz).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 18.00.