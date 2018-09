Día grande en el Gran Canaria

Todavía en septiembre y con la primera final en el horizonte. O eso es lo que parece. El resultado de hoy no será definitivo, a estas alturas de la película no se debe dar tanta importancia a un partido que, en cambio, si puede marcar una dinámica. La UD llega a esta esperada cita consiguiendo notables resultados y dejando, sin embargo, dudas en su juego. Saca adelante sus duelos, pero no convence con su fútbol. Se espera caviar con una plantilla de enjundia para la categoría y, de momento, la nota positiva está en la clasificación con el equipo en posiciones de ascenso directo.

En esas, esta tarde los amarillos, segundos en la tabla, reciben a los primeros. Un Málaga que cuenta todos sus compromisos por victorias y que, sin enamorar tampoco, ya se ha erigido como el gran favorito para alzarse como campeón del torneo de plata. El conjunto de Muñiz guarda muchas similitudes con el dirigido por Jiménez. Dos recién descendidos que han confeccionado un ambicioso proyecto para que su estancia en Segunda sea lo más efímera posible. Con cuatro puntos más, el grupo malacitano también cayó sorpresivamente a las primeras de cambio en la Copa del Rey y, a pesar de los excelentes resultados, esperan dar más brillo a su juego mientras su renovada plantilla se vaya conjuntando.

Y es que ambos contendientes vivieron revoluciones parecidas en veranos. Incluso pelearon por el fichaje de varios jugadores. Los más sonados fueron los casos de Maikel Mesa y Pacheco. Y en este aparte hubo empate técnico. Los dos ya son titulares en el once y piezas importantes en las plantillas más temidas de la categoría. Porque si este duelo era de los más flojos de la pasada temporada en Primera, en esta campaña el enfrentamiento está considerado como el Barça-Madrid de Segunda.

En este día grande finalmente no podrá comparecer Ruiz de Galarreta. El mediocentro, que ya se ha hecho con la manija de la Unión Deportiva y es el que le da sentido al juego del representativo, no fue perdonado por el comité disciplinario. Incomprensiblemente, porque las imágenes repetidas demostraron que el penalti y la cartulina en Almendralejo fueron injustas. Pero hay que pasar página y buscar soluciones. Y en Tana está la respuesta. Es el único que se asemeja al vasco en cuanto a fútbol y debería lucir su nuevo contrato en un escenario que se vestirá de gala para la ocasión.

O al menos debería, porque se dan todos los condicionantes para que el Gran Canaria luzca una muy buena entrada. La mejor en lo que va de temporada. El rival, el día y la hora acompañan, y la iniciativa del club para que la guagua vuelva a pasar por Fondos de Segura dará más épica a la batalla. Como en los viejos tiempos, se busca de nuevo comunión total con la afición y que ésta pueda ayudar a que Las Palmas salga enchufada desde el primer minuto.

Y le hará falta, porque el rival no es de los que perdonen descuidos. Así lo está demostrando en su inicio dictatorial en el que, menos en su último choque, ha sacado el máximo rendimiento a sus goles. En su disputa más reciente venció por 3-0 al Córdoba, pero en sus cuatro enfrentamientos ligueros anteriores ganó siempre por un gol de diferencia, y en tres ocasiones por la mínima. Sin alardes pero tampoco concesiones.

Jiménez tratará de contrarrestar esta fiabilidad malacitana dando continuidad a sus últimas alineaciones. Donde único hará cambios el técnico de Arahal será en la medular para reemplazar al antes mencionado Galarreta. Y aunque lo lógico, por características, sería dar entrada a Tana, el profesional andaluz podría preferir resguardarse un poco más utilizando a los defenestrados Javi Castellano o Christian Rivera. Ambos vienen de la grada tras haber sido señalados después de la eliminación copera, pero podrían tener cabida si el entrenador busca más empaque.

La posibilidad de acercarse al liderato y de dar un golpe encima de la mesa es muy tentadora. Tumbar al líder podría suponer un refuerzo anímico que ayude en el largo camino que queda por delante. Porque aunque falte mucho para mayo, no sería un buen síntoma nada más empezar que el Málaga pusiera tierra de por medio y se distanciase a siete puntos. Habrá, por lo tanto, mucho en juego y un reto exigente por delante. Se viene día grande en el Gran Canaria.