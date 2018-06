Día clave para renovar al capitán

David García mantendrá este martes una reunión con Miguel Ángel Ramírez con el fin de sellar de una vez su renovación con la UD Las Palmas. El capitán lleva esperando semanas el gesto definitivo del club para terminar de arreglar los flecos que han impedido su rúbrica en un nuevo contrato y será su encuentro con el presidente el que termine de perfilar las pequeñas diferencias que todavía siguen en pie. A diferencia de Momo, cuya continuidad hasta 2019 ya fue anunciada hace tiempo, David García no ha logrado un entendimiento en las conversaciones mantenidas con Toni Otero, secretario técnico de la entidad y encargado de llevar las negociaciones, por lo que, en su caso, ha tenido que entrar en acción el máximo mandatario. Miguel Ángel Ramírez valora la implicación, compromiso y rendimiento que siempre ha aportado el central de Maspalomas desde que, en 2003, entró a formar parte de la entidad. Además, ha sido testigo de las renuncias que ha hecho con tal de seguir en el club, tales como rebajarse el salario en varias ocasiones y aceptar condiciones sensiblemente inferiores a las de otros compañeros. De ahí que le considere un profesional leal y que merece cumplir su sueño de retirarse en la casa. La buena condición física que ofrece David, con 36 años, es otro de los puntos que juegan a su favor. «Me veo jugando dos o tres temporada más», llegó a manifestar en una entrevista concedida a CANARIAS7 el mes pasado como prueba de su hambre competitiva, favorecida por la ausencia de lesiones y la estricta dieta que sigue («estoy mejor que nunca en el peso, me cuido al límite y lo noto porque cada día me entreno a un nivel espectacular», ponderaba al respecto).

Por todo ello, las ganas de seguir del defensa y el deseo en la misma dirección del presidente, el optimismo reina en las partes a falta del pertinente apretón de manos. David García pretende firmar por dos temporadas y vería con buenos ojos un futuro reciclaje en el organigrama técnico. La propuesta inicial del club es de una campaña. Ramírez se encargará de encajarlo todo porque, salvaguardando los intereses de la entidad, sabrá matrimoniar lo que puede dar y lo que aceptará el futbolista.

La magnitud del capitán en la entidad viene con sus números. Está a un partido de igualar el récord de partidos oficiales de Germán Dévora, que ostenta el récord histórico de presencias oficiales con la camiseta amarilla desde 1978, cuando dejó el listón en 453 encuentros.

De renovar, como así será, superaría este registro y quedaría por encima del legendario Maestro. Ha jugado (y marcado) con la camiseta amarilla en Primera, Segunda y Segunda División B y con todos los entrenadores que ha tenido, desde Juan Manuel Rodríguez, el que le hizo debutar, a Jémez, el último, siempre ha tenido cierta continuidad, aunque en las últimas campañas sus apariciones han sido más espaciadas. Con todo, no ha parado de sumar y jamás pronunció una palabra más alta que otra, cumpliendo con los deberes del brazalete en cuestiones de corporativismo e integridad colectiva.

David García ha pasado sus vacaciones pendiente del teléfono para solucionar su ansiada renovación, aunque se ha tomado todo con relativa calma. La experiencia es un grado y, aunque lo que ha vivido en esta ocasión no tiene precedentes, teniendo su futuro en el aire a dos semanas de la pretemporada, ha tratado de descansar y desconectar, confiado siempre en que todo tendrá un desenlace feliz como se intuye.

La buena sintonía personal que mantienen David Garcia y Miguel Ángel Ramírez también ayudará a que la reunión discurra de manera cordial y permita cristalizar un acuerdo que se ha hecho esperar.