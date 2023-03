La desidia de la UD: 211 minutos sin anotar un gol contra diez jugadores

Nadie dijo en ningún momento que el camino iba a ser fácil. Tampoco que Las Palmas debía pasearse lejos de sus dominios, donde realmente firma una temporada brutal a nivel de números, siendo incluso el mejor conjunto visitante de la categoría de plata, con 26 puntos en los 15 choques disputados hasta el momento. El último empate, cosechado en el Nacional de Andorra, dejó más cosas negativas que positivas.

Porque a pesar de sumar Álvaro Valles su sexta portería imbatida de manera consecutiva -lleva ya 16 el meta andaluz-, la UD derrochó una oportunidad de oro para facturar una victoria que hubiese sido muy valiosa. Lo hizo, además, compitiendo en superioridad numérica durante todo el enfrentamiento.

La expulsión de Hevel en el minuto 2, nada más comenzar la batalla, por una falta temeraria a Nuke Mfulu, debía condicionar todo lo que vendría. Pero, ni mucho menos acabó la película con final feliz. Porque Las Palmas volvió a empeñarse en dejar escapar situaciones favorables. Once contra diez y no fue capaz de someter a su rival hasta que el reloj casi que pedía la hora. Tuvo tres palos, sí, pero las sensaciones fueron funestas. O, cuanto menos, del nivel de la desidia, pues durante grandes tramos del encuentro, los isleños acontecieron como si nada fuera con ellos.

Pases planos, ritmo de bajos vuelos y muy poco colmillo. El único que exhibió cierta lucidez, y eso que no fue su mejor actuación tampoco, fue Pejiño. El de Barbate tuvo un palo tras una jugada messiana y luego, casi cuando la cita bajaba el telón, Ratti también le negó el gol con una gran intervención abajo a un buen chut del gaditano. Fue de lo poco potable de la noche en Andorra. Florin Andone también se estrelló con la madera en un soberbio cabezazo. El otro poste llegó en un centro con veneno desde la derecha de Álvaro Jiménez.

Acabó el encuentro el combinado dirigido por García Pimienta con Enzo Loiodice de lateral izquierdo y Álvaro Jiménez en el derecho. Una declaración de intenciones ofensivas que no cuajó porque solo se sumó un punto que, obviamente, sabe a poco por el condicionante de que el Andorra jugó con un futbolista menos durante 94 minutos reales. El 74% de posesión de Las Palmas fue anecdótico. Y de los 16 remates que intentó, solo tres fueron a portería.

Autocrítica

No es la primera vez que pasa y tiene razón Pimienta, que al término del duelo, reconoció que debían reflexionar como equipo. Y es que la Unión Deportiva acumula ya 211 minutos fuera de casa jugando contra 10 futbolistas sin ser capaz de anotar un solo gol. Una estadística que sonroja y que siembre ciertas dudas. El Racing de Santander, en el Sardinero, se quedó con uno menos desde el 42. El Leganés vio otra roja directa en el 16. En Andorra fue todavía antes, en el 2. Y ni con esas ganó Las Palmas, que ni siquiera abrió la lata.

Cierto es que echó en falta Pimienta a su mejor futbolista, Jonathan Viera, que ya debería estar sano para la visita de un necesitado Málaga al Gran Canaria -sábado, 20.00 horas-. Y que su sustituto en Andorra, Óscar Clemente, no atesora ni la mitad de su calidad. Pero tener en punta a Loren Morón debería ser sinónimo de gol. Solo ha anotado un tanto, y de rebote, el marbellí desde que llegó a la UD. No es su culpa tampoco, pues los que deben ejercer de enganches cuando mezclan con él nunca son capaces de plantarle solo ante el meta enemigo. Toca resetear, porque tal vez a final de temporada se echen de menos esos puntos que no se consiguieron jugando contra rivales en inferioridad numérica.