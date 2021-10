La UD se desangra en Lugo (2-0)

Noche nefasta. De esas que nadie quiere vivir. Derrota de las que duelen, cuando todo estaba listo para el despegue final por los puestos altos de la tabla. Encima, y por si fuera poco, Mel pierde a Jonathan Viera, Pejiño y Peñaranda, salvo sorpresa mayúscula, para la visita del Alcorcón este domingo. Ferigra, en propia puerta, y Xavi Torres hicieron los goles.

Había saltado mejor que nunca la UD lejos de la isla, pero tocó volver a nadar a contracorriente desde bien pronto. Se juntó todo lo negativo en el minuto cuatro. El balón le caía a Pejiño, que no pudo controlar porque el árbitro se metió en medio. Los dos al césped y contragolpe para el Lugo. Centro mordido y Erick Ferigra la metía en su propia portería cuando intentaba despejarla. Golpe para los de Mel. Las noticias no podían ser peores cuando en el 12 Jonathan Viera se rompía. Ya en el calentamiento había notado algo, porque entró antes a vestuarios, y el capitán tenía que dejar paso a Clemente. Maldito isquio derecho. Luego, cuando parecía que Las Palmas asimilaba la marcha del mago, cayó Pejiño. El gaditano había tenido tiempo para igualar la contienda, después de una gran jugada individual, pero a su zurdazo le faltaron centímetros para entrar. Peñaranda, al ruedo.

No conectaban Mfulu y Loiodice con la delantera. Sadiku corría como un psicópata a por cada pelota, en un ejercicio continuo contra la lógica. Pinchi trataba de domar el esférico, pero no encontraba un socio. Era la noche para bajar el barro y poner más músculo que el rival. Y no estaba la UD por igualar en fuerzas a un Lugo crecido con el tanto inicial y tras la marcha de los dos mejores jugadores de Mel. Tanto fue así que Xavi Torres cazó un balón algo y la mandó a la escuadra. No la dejó botar, la enganchó con optimismo y la clavó. Dos abajo y sensaciones funestas en los isleños. Solo cuando Pinchi recibía con camino por delante se intuía que podía pasar algo diferente.

Puso más corazón que fútbol el conjunto isleño antes de llegar al descanso, pero no le bastó con la raza. Con el césped empapado y el frío calando las camisetas, el Lugo se hacía fuerte en cada disputa, siempre con los colmillos afilados y con Gerard Valentín corriendo los contragolpes. Cuando Ferigra dudaba atrás, los locales apretaban en la presión. Lemos se aliaba con Pinchi en el costado derecho para entrar por dentro, Peñaranda se empleaba a fondo para ayudar a robar balones y Sadiku se pegaba con todos arriba.

No quería más lesiones Mel, visto lo visto, y tras el intermedio protegió a Nuke MFulu. En su lugar entró Maikel Mesa, que se ponía el brazalete de capitán. Ferigra también se quedó en la caseta y Navas acompañaba a Curbelo. La cosa no pintaba mejor para los intereses de la UD, que trataba de domar el fútbol por abajo y no atisbaba espacio alguno. Pinchi era el único factor diferencial de mitad de cancha hacia adelante. El gallego probó fortuna con rosca en el minuto 52, pero su lanzamiento se fue desviado. Respondió el Lugo con una falta de Hugo Rama que rozó Raúl para que se estrellase en el larguero.

Corría el reloj y Las Palmas seguía peleando. Peñaranda buscaba el vuelo con su velocidad y lo frenaban a patadas. Las pérdidas de tiempo del Lugo eran constantes y el colegiado avisaba: ni una más. Pero ni con esas. Un jugador al suelo, el arquero tardaba un mundo en sacar de puerta y el partido se iba acabando. El ambiente se caldeó con las artimañas de los gallegos, que no sentaban bien a los insulares. Maikel y Xavi Torres tuvieron sus más y sus menos, y hasta a Coco lo insultaron desde la grada cuando, mientras calentaba, le dijo a Campabadal que sacase ya de banda y dejase de perder tiempo. Movía su última ficha Mel con la entrada del joven Ale García arriba, que se colocaba al lado de Adalberto Peñaranda. El venezolano, además, dejaba al equipo con uno menos por molestias físicas. Ver para creer.

Al final, la UD sucumbió en Lugo en un encuentro donde debía dar un golpe sobre la mesa. Con el gol en propia puerta y las lesiones de Viera y Pejiño, Las Palmas se puso el traje famélico para seguir inerte a domicilio.