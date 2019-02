Depresión amarilla en los 365 días sin la magia de Jonathan Viera

El año I sin Jonathan Viera ha sido duro, quizá uno de los peores en la historia de la UD. Su salida fue traumática y llegó en el peor momento posible, con el equipo en plena y lastimosa lucha por librarse del descenso después de tres temporadas doradas en la máxima categoría del fútbol español. Además, la operación con el Beijing Guoan cogió a todos por sorpresa, con el mercado de fichajes cerrado se daba por terminado el culebrón y la afición respiraba tranquila dando por seguro de que Jonathan Viera se quedaría, como mínimo, hasta final de temporada. Pero en China las cosas funcionan de forma distinta y el periodo de traspasos dura varias semanas más. La última oferta que el conjunto asiático puso en la mesa del mediapunta terminó por ser irrechazable. «Tengo la cabeza hecha un lío», admitía el 21 en su última rueda de prensa como amarillo. «Quiero quedarme y ayudar al equipo a salvarse. Me duele en el alma irme en un momento como este, pero no puedo decir que no a una oferta que le arreglaría la vida a mi familia», explicaba el futbolista isleño. Se refería al contrato de cinco millones anuales que le ofrecían y la situación que tenia a Las Palmas, entrenada en aquel entonces por Paco Jémez, en la antepenúltima posición y que, sin la ayuda de su mejor jugador, parecía una quimera revertirla para lograr la salvación.

Y así fue. La Unión Deportiva no volvería a ganar hasta final de curso y acabaría bajando de categoría con cuatro jornadas de antelación. La salida de Viera, un futbolista que marcaba la diferencia en el césped, y que era uno de los capitanes y el faro que guiaba al resto del equipo, fue un terremoto para el club. Aunque nunca se desvelaron las cantidades, supuso el mayor ingreso por un traspaso en la historia del representativo con una cantidad cercana a los 20 millones de euros. Sin embargo, la herencia dejada en lo deportivo marcó un antes y un después. Jémez reconoció a los pocos días de hacerse oficial la operación que meditó presentar su dimisión. «Si no me fui fue porque hice venir a gente desde muy lejos para que se sumase a este proyecto», repitió el entrenador en más de una ocasión. Por su parte, el habilidoso centrocampista se convirtió pronto en un ídolo del país asiático. En su segundo partido hizo dos goles y su afición ya disfrutaba con la magia de un jugador diferente que veía desde la distancia la caída del equipo de su corazón. Mientras, en España la temporadas acabó como temían todos los amarillos, con el regreso a Segunda División de Las Palmas.