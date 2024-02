Un 5-0 que no deja heridas en la UD

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 18 de febrero 2024, 15:58 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La derrota en el Metropolitano, contundente e inapelable, no acarrea heridas en la UD, que asimila el 5-0 desde la autocrítica y la naturalidad. García Pimienta ya dijo que prefiere hacer una lectura global de la temporada, en la que abundan más buenas jornadas que malas, una postura serena y que hace justicia con la trayectoria de sus jugadores, aunque eso no quita que el técnico se haya detenido a analizar los errores cometidos frente al Atlético, que no fueron pocos.

Con todo, el feudo rojiblanco es, por estadística acumulada, el más inaccesible de la categoría (de 39 puntos posibles, al anfitrión ha sumado 37, el mejor promedio de todos), lo que, sin que sirva de coartada para lo que pasó el sábado, sí ayuda a relativizar todo. No era una obligación ganar allí y hasta la normalidad invitaba a pensar que se perdería. En el club han consensuado dejar en un accidente lo ocurrido y mirar al frente sin ataduras ni dramatismos. Los jugadores, dolidos por un correctivo tan contundente, tienen claro que el camino para superar este tropiezo pasa por mantener la línea habitual de templanza. Ni cuando se dieron los resultados hubo euforia y ahora que una goleada en contra ha golpeado la autoestima tampoco procede flagelarse. Tranquilidad y perspectiva De ahí que impere la tranquilidad y no haya más lectura que la de volver a la normalidad, sin atender a la crítica pronunciada como antes tampoco se prestó atención al elogio generoso, sin más horizonte que el partido del domingo ante el Atlético Osasuna en el Gran Canaria. «Esta derrota sirve para tener los pies en el suelo, tenemos errores que corregir», reconoció Álex Suárez. «El Atlético de Madrid es uno de los mejores equipos de la categoría. Tenemos que seguir, limpiar la cabeza para pensar en una nueva semana», recetó Kirian tirando de galones. Así piensan todos. Desde la asunción de lo que no se hizo correctamente pero sin perder la perspectiva que da la realidad clasificatoria y los 35 puntos que se atesoran y permiten tener la permanencia más que definida en pleno mes de febrero, una posición que todos hubiesen firmado, sin dudar, el pasado verano. Eso sí, en el camino de la exigencia que se ha impuesto, levantarse es obligatorio y, además, de manera inmediata. Ya de regreso a casa, los futbolistas encaran lo que viene con la confianza intacta y sabiendo que de ellos depende volver a una buena dinámica. A pleno rendimiento esta UD es capaz de todo, como ya demostró venciendo en la primera vuelta precisamente al Atlético de Madrid u obligando a remontadas a Barça o Real Madrid como ejemplos más ilustrativos. Por ahí pasa el camino marcado para volver a ser reconocibles, sin renunciar a las señas de identidad propias, entre las que figura no renunciar a sacar el balón jugado desde atrás, la condena ante el Atlético por las imprecisiones y los desajustes en el achique. No se negocia el estilo ni el modelo y se volverá a construir desde esa premisa porque no caben renuncias a un modelo con el que se ha llegado hasta aquí y revalorizando a todos sus protagonistas, que no es poco.