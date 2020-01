Deivid se va a Chipre y Araujo sigue aquí

Deivid Rodríguez jugará hasta junio, en condición de cedido, en el Nea Salamina del campeonato de Chipre después del acuerdo alcanzado por las partes y tras haber pasado el preceptivo reconocimiento médico. Así lo anunció ayer la UD, oficilizando un movimiento gestado en los últimos días y que aligera aún más la plantilla, luego de las salidas anteriores de Maikel Mesa, ahora en el Albacete, y de Jonathan Viera, recuperado por el Beijing Guoan. Su poco protagonismo a las órdenes de Pepe Mel (280 minutos en Liga repartidos en cinco encuentros y otros dos más en la Copa del Rey) motivó el impulso del central en cambiar de aires y seducido por probar en el extranjero, deseo en el que no puso impedimento alguno el club, pese a que ahora tiene a Mantovani lesionado y Mauricio Lemos, otro de los defensas que ocupan su demarcación, no ha terminado de ofrecer garantías en este curso.

Con Deivid ya ubicado en otro destino, en la UD se vive con cierta inquietud el tramo final del mercado invernal a cuenta de Sergio Araujo. Desde hace semanas se viene intentando su traspaso, toda vez que el ariete argentino ya ha dejado clara su intención de cambiar de aires. El problema radica en que, con contrato hasta 2023 y un salario casi fuera de mercado, encontrar un pretendiente que pueda asumir los costes de la operación se ha convertido, hasta ahora, en un callejón sin salida. Primero fue el Al-Wahda de Abu Dabi que, tras pactar su fichaje con cantidades ventajosas para Las Palmas, se echó para atrás con el futbolista ya con las maletas hechas.

Y la trama se ha repetido en estos días con el AEK de Atenas. Era tal el optimismo que reinaba con su posible regreso a Grecia que hasta Miguel Ángel Ramírez anunció la semana pasada que su venta era inminente. El AEK, que ya tuvo al jugador en nómina años atrás, estaba dispuesto a desembolsar unos tres millones de euros por su pase federativo, que ya era toda una gentileza considerando que su cláusula de rescisión asciende a sesenta. Pero, de repente, y en un giro inesperado, comunicó que deseaba cambiar las condiciones de pago.

En la UD están dispuestos a ceder pero no a someterse a los vaivenes y conveniencias de intereses ajenos y no han dudado en mantener su posición de firmeza y negarse a entrar en este juego. Si el AEK no regresa a la posición original, no habrá trato.

Eso sí, conscientes de que Araujo no contempla seguir, y Mel tampoco lo quiere a disgusto y con cara de sepelio en el vestuario, se han intensificado las maniobras para exprimir las opciones que hay en el escaparate continental. De hecho, Branko Milovanovic, jefe de scouting internacional, lo ha ofrecido a varios equipos turcos. «Se puede cerrar o no y que acabe siendo convocado para Riazor. Pero no se irá si no deja dinero en caja», advierten desde la cúpula a propósito de un serial no buscado. A Araujo se le ha cuidado y empoderado pese a que arrastró varios meses fuera de competición por lesión. Y ha sido él quien ha tensado la cuerda solicitando una salida que se interpreta con notoria decepción, pues no casa, según la entidad, con el trato que se le ha dispensado siempre.

En este contexto, y ya en las últimas horas de esta ventana de pases, Araujo centra gran parte de la atención al tratarse de una incógnita incómodamente abierta.