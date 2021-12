El defensa Ferigra y el medio Veiga, primeros fichajes de la UD

La UD Las Palmas 2021-22 está en marcha y, a expensas de lo que pase finalmente en el banquillo, ya tiene sus dos primeras incorporaciones de verano. Así pues, Eric Ferigra y Unai Veiga están cerrados desde el pasado mes de enero, cuando estuvieron en Gran Canaria y pasaron ambos el reconocimiento médico. Dos futbolistas para el ambicioso proyecto ganador que quiere Miguel Ángel Ramírez.

La sangría en la retaguardia, donde Las Palmas es, junto con el Lugo, con 53 tantos, el equipo más goleado de la categoría de plata, obligó desde muy temprano a la dirección deportiva a mover fichajes. Con Cardona rumbo a Argentina tras el encuentro de este domingo ante el Logroñés y pendientes de la renovación de Aythami Artiles, la zaga tiene nuevo inquilino. El ecuatoriano Eric Ferigra (7/2/1999), que dispone de nacionalidad española, llega procedente del Torino, de la Serie A italiana. Cabe destacar que pasó por La Masía, en los filiales del FC Barcelona, y ya destacó entonces. Además, ficha con la carta de libertad bajo el brazo, por lo que es una operación redonda para la UD.

Para la sala de máquinas, Luis Helguera, director deportivo, y Tino Luis Cabrera, también tienen atado al joven Unai Veiga (9/10/1998), de 22 años también. Es una de las perlas de la Real Sociedad, pero con la camada de mediocentros que dispone Imanol Alguacil, con Zubimendi, Merino, Illarra o Guevara en la primera plantilla, no tiene hueco. De ahí a que decidiera cambiar de aires y le convenciera el proyecto amarillo. Es un futbolista potente, con zandada y poderío aéreo gracias a su gran envergadura, que multiplicará las opciones en la medular, donde se cuenta con Sergio Ruiz como indiscutible y con Loiodice recuperado, pero donde Fabio, Kirian y Maikel Mesa han ofrecido altibajos.

Con todo, son las dos primeras incorporaciones de la UD que viene que, como pasó el verano pasado, sigue en proceso de rejuvenecer sus activos y dotar de hambre al equipo. Y esto no acaba aquí, pues la dirección deportiva sigue trabajando y moviendo ficha para seguir aumentando la calidad y, cómo no, competitividad de una plantilla en la que hay jugadores que este curso no estuvieron a la altura. También habrá salidas, varias.