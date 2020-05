Debate en la portería: cuatro candidatos para ser el elegido

Álvaro Valles defiende puesto, porque era el titular cuando paró la competición, y ha vuelto a los entrenamientos con ese punto de serenidad de haber tenido la confianza incondicional de Pepe Mel. Josep Martínez, que perdió el sitio y ya ha sido traspasado al Leipzig alemán, quiere una despedida a lo grande y está pujando por el puesto «entrenando como un animal», deslizan desde el vestuario. Raúl no necesita presentaciones. Lleva más de un año sin jugar, aunque en marzo, con el alta competitiva, llamaba a la puerta y ahora se mantiene en la carrera para las once jornadas que faltan. Y, por si fuera poco, un cuarto arquero, Álex Domínguez, se ha unido a la baraja y no está de postureo. Aunque parta como última opción en las quinielas, ojo al catalán, empeñado en romper el orden establecido.

Hay debate en la mesa de Mel, un entrenador casado con la meritocracia y que, en sus catorce meses en la entidad, ha alineado hasta a cuatro cancerberos diferentes, léanse Raúl, Nauzet Pérez, Josep y Álvaro Valles. Hubo permutas obligadas por lesión, la de Nauzet por Raúl, pero las otras dos variaciones vinieron impuestas por el rendimiento, como cuando Josep desplazó a Nauzet el curso pasado o, ya en el presente, fue superado por Álvaro Valles pese a su condición de internacional en las categorías inferiores de la selección española. En una demarcación habitualmente caracterizada por la continuidad, en la UD, por lo que sea, el marco no tiene dueño. Por si fuera poco, el último encuentro disputado, en Gijón y saldado con un contundente 4-0 en contra, reavivó el murmullo de que lo mismo Valles, inamovible desde que se hizo con el puesto en noviembre, podía apuntar al banquillo.

Lo que desde fuera puede percibirse como un problema es, para Mel, una bendición. Ha pasado de no tener para elegir, como cuando al comienzo de la campaña Raúl continuaba en rehabilitación y Josep fue convocado por la sub-21, dejando a Valles como única opción, a poder evaluar con calma las prestaciones que le ofrece cada uno de los metas que instruye su auxiliar José Esteban Yepes, al mando en la preparación específica de los cancerberos. «Si preguntan ahora la identidad del que jugará ante el Girona, en el primer partido que viene por delante, probablemente no habría respuesta», asegura una fuente del club a la vista de la paridad con la que todos están haciendo méritos. Raúl y Josep, insisten, no han bajado los brazos y exhiben un nivel superlativo para desbancar a un Valles ya con el cuajo adquirido de los partidos a sus espaldas. De fondo, Álex, teórico convidado de piedra en esta carrera pero al que desde dentro de la entidad ponen en valor al considerarle «potencial titular del primer equipo» en cuanto se le dé paso. En suma, que la jerarquización tradicional que caracteriza a los especialistas bajo palos, en la mayoría de los equipos con uno por delante claramente, en la UD se está viendo difuminada por el buen hacer de los cuatro de negro.

El entrenador de la UD ya se congratuló recientemente de su profunda gama de recursos y avanzó que, con el formato de competición que viene, será «muy complicado» consolidar un once fijo. Habrá movimientos y hombres de refresco en casi todas las líneas. Casi todas porque, curiosamente, en sus rotaciones no entra la portería, al considerar clave que un nombre se consolide y agigante con los guantes. Está por ver su elección.