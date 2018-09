De Calleri a Maikel Mesa, la UD vuelve a ganar fuera 370 días después

Había pasado ya demasiado tiempo desde aquel 11 de septiembre de 2017, última celebración fuera de casa. Ese día Las Palmas asaltó La Rosaleda y venció al Málaga por 1-3 en la tercera jornada de Primera División. Era el primer triunfo del curso y una victoria que también ponía fin a otro largo periodo sin lograr los tres puntos fuera de casa de más de un año. Pues el pasado domingo, en el Francisco De La Hera, el equipo de Jiménez acabó con la maldición que había mantenido al representativo sin vencer lejos del Gran Canaria en la Liga durante 370 días y 17 partidos. Hasta entonces el balance había sido paupérrimo: 5 empates y 12 derrotas. Pero el sufrido 1-2 al Extremadura acabó con esta dinámica y catapultó a la Unión Deportiva hasta la segunda posición tras haber firmado tablas en su primera salida de la campaña (1-1 en Zaragoza).

Y si Calleri fue el héroe en aquella ocasión ante el conjunto andaluz, Maikel Mesa fue esta vez el gran protagonista de la trascendental victoria amarilla. Es un mal que lleva padeciendo Las Palmas en los últimos años que esta temporada va a tener que erradicar de manera radical. Si bien en la máxima categoría era lógico perder a domicilio e, incluso, no se veía mal rascar un empate lejos de casa, ahora las necesidades son muy diferentes. Sumar de tres en tres es una obligación para acabar en las posiciones de cabeza y con fortificar el Gran Canaria no será suficiente.

Y ese será uno de los principales deberes de Manolo Jiménez. Lograr una cierta regularidad en todos los encuentros, independientemente de que se diputen o no en la isla. El club ha confeccionado una plantilla de lujo para Segunda y este equipo tiene capacidad para salir a mandar y ganar en cualquier campo de la categoría. El triunfo en Almendralejo debe servir como punto de inflexión para que la UD traslade la seguridad que en los últimos tiempos ha demostrado en casa al resto de España.

No importarán los modos, ya se vio en Extremadura. Esto no es Primera y el estado de los campos y los arbitrajes jugarán a favor de los rivales. Pero no debe servir de excusa para una Unión Deportiva que se sabe superior al 90% de sus contrincantes. El profesional de Arahal dispone de jugadores y recursos para adaptarse a cada escenario, y es al primero que no le importará jugar poco vistoso si los puntos regresan con el equipo a la isla. Ganar fuera tiene que volver a ser una dinámica, y el primer paso ya se dio en el Francisco de la Hera.