«David García es ejemplar, se ha ganado estar donde está»

— Ficha a David García para la UD en 2003 y directo desde la Tercera División...

— Así es. Lo había dirigido en el Vecindario y percibí en él cualidades interesantes para poder crecer como jugador. A mí me ficha la UD en el verano de 2003, considero que sería útil, y recomiendo, junto a Pepe de la Rosa, que era director deportivo y también había estado conmigo en el Vecindario, su incorporación a Las Palmas.

— ¿Habla usted directamente con él o lo hace la UD?

— Se dieron las dos situaciones. Tanto la entidad como yo hacemos verle a David que queríamos contar con él.

— ¿Le pusieron muchas pegas a esta apuesta?

— La UD quería hacer un proyecto de cantera y la apuesta era el jugador de la tierra. Se subieron del filial a varios chicos y también vino Juanma desde el Vecindario, aunque inicialmente era para Las Palmas Atlético y, por circunstancias, acabó en el primer equipo. Con David García no hubo problemas en este sentido.

— ¿En el Vecindario David García jugó más como lateral derecho?

— Sí, aunque también actuó como central. En las dos posiciones ofrecía solvencia y, de hecho, en la UD también lo ha hecho así. Siempre fue un jugador interesante a nivel defensivo y, con los años, se ha mantenido.

— ¿Qué recuerda de aquel David en el Vecindario?

— Serio, cumplidor, entregado al equipo, muy profesional, con ambición para mejorar sus capacidades... La prueba de su personalidad es a lo que ha llegado en su trayectoria.

— ¿Imaginaba, cuando le hizo debutar en 2003, que seguiría en lo más alto quince años después, igualaría y hasta podría superar del récord de partidos de Germán Dévora con 453 presencias?

— Ni yo ni, creo, que él. En el fútbol es muy complicado adivinar nada. Pasan muchas cosas. De hecho, en esa misma temporada que él debuta, cuando a mí me destituyen, llega otro entrenador que no cuenta con él y lo baja al filial. Hay demasiados condicionantes y algunos no logran salir adelante. Pero lo que ha hecho, sin duda, tiene un mérito enorme por lo que comporta.

— ¿Siente un orgullo especial por la parte que le toca?

— Él se lo ha ganado y David es quien debe sentirse orgulloso, al igual que todos los que somos aficionados y queremos a la UD. Ha sido algo muy emocionante el igualar este récord de una figura tan grande como Germán Dévora, el Maestro.

— Ahora que está al frente del filial, ¿le considera el ejemplo ideal para todos los que quieren llegar e instalarse en la élite?

— Sin duda que lo reúne todo para que los chicos se fijen en él. Como capitán, como jugador y como persona, David García es ejemplar.