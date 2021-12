Cuentas pendientes en Anduva

Cinco veces ha pisado la UD Anduva y cinco veces ha perdido. Ahí queda el aviso para los que esperan faena fácil en la casa del Mirandés, equipo al que todo lo que le falta de glamour lo tiene multiplicado en sudor, oficio y determinación. Muy al corte de esta categoría en la que se premia la persistencia tanto como el talento. Así se entiende que el equipo burgalés siga donde está después de que muchos sigan sin descolgarle el cartel de meritorio. Pues además de tener eso, un espíritu rebelde, da buenos disgustos a quien coge en modo ahorro. Hasta la UD que terminó subiendo a Primera en 2015 se fue de allí con las manos vacías.

Más veces de la cuenta, en esta cronología de adversidades, faltó el punto de actitud e intensidad que se requiere para pelear estos encuentros de lija, en los que un metro es la vida. Por lo que fuera, jamás hubo antídoto. Y Mel, atento a la jugada, viendo venir de lejos el asunto, escocido porque también sabe lo que es fracasar por allá, ha manejado un discurso ajustado a las circunstancias. No quiere excusas, tampoco se siente en la piel del favorito y exigirá a sus hombres movilidad y nervio, además de personalidad, para empezar a poner las cosas en su sitio. No es de recibo que la UD mute a comparsa cada vez que pisa ese campo y hoy debe ser el día en ese ánimo de revancha por todos los sinsabores anteriores. No está nada mal apelar a lo que duele para motivar al personal, aunque bastante aliciente radica en mantener este buen inicio de campeonato que se traduce en más de 11.000 abonados. La responsabilidad de mantener la ilusión, de seguir creciendo en la tabla en puertas de que Jonathan Viera haga acto de presencia, en seis días si todo va bien, también invita a aplicarse sin ahorros esta tarde.

La UD viene de labrarse credibilidad. Siempre ha competido al límite, gestiona una cuota mayoritaria de los puntos que ha disputado y proyecta mayor crecimiento y alcance. No hace falta, en suma, perder el sueño ante un anfitrión que merece respeto pero ningún tipo de vértigo y al que se puede domar desde una iniciativa decidida, tirando, en proporiciones similares, de talento y arrojo, de ambición y sacrificio solidario.

Por ahí pasan las opciones y bien que lo subrayó Mel: nada de esperar o jugar con un ojo en el cogote . Hoy se impone saltar al césped y justificar, desde el calentamiento, que no hay intención de negociar por nada. Son los tres puntos sin más cuestiones que discutir. O lo que vendría a ser lo mismo, calcar el buen rendimiento de la jornada pasada ante el Huesca. El camino resulta conocido, basta con no extraviarse y tampoco caer en latentación de atajos engañosos. Proponer antes que esperar, atacar en vez de protegerse, intensidad en lugar de la complacencia.

Sin Moleiro, que ya luce con la sub-19, y alguna permuta más respecto al último once, se anuncia a Sadiku arriba para mayor desgaste de los defensas y el ingreso posterior de Jesé como bala de oro en la reserva, habrá que ver, igualmente, si se repite el plan de tres centrales o, por el contrario, la mayor acumulación de hombres viene en la medular. Ojo a Nuke, puro músculo y sostén posicional y al empoderan este tipo de partidos con balón dividido y senderos estrechos. Dispone Mel de especialistas para cualquier estrategia y que se hará buena o no dependiendo del marcador. Porque la UD no solo quiere merecerlo.