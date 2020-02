El carnaval de la directiva de Ramírez

Los carnavales y el fútbol casi nunca han maridado bien. En más de una ocasión, la retransmisión de un partido de la Unión Deportiva Las Palmas en temporada de fiestas en la capital ha servido para ofrecer la imagen a toda España de aficionados ataviados con trajes carnavaleros en la grada, en un ambiente de fiesta previa que luego se tornaba en desolación cuando el equipo perdía.

El viernes, casi a la misma hora en que el parque de Santa Catalina, toda Canarias y centenares de miles de peninsulares estaban pendientes de la gala drag, la UD de Miguel Ángel Ramírez se dejaba dos puntos en el Estadio Insular. Otra decepción en el inventario de las carnestolendas.

Pero si preocupante es lo de un equipo que no gana desde que empezó este 2020, un club que en la tabla clasificatoria se coloca a la misma distancia del sueño por competir por el ascenso del pánico a verse implicado en el descenso, mucho más grave es que el hecho de que su particular carnaval organizativo nos depara otro episodio. La marcha de Rocco Maiorino, el italiano que nos dijeron que venía con una hoja de ruta a medio y largo plazo, para contribuir a dotar a la entidad de una estructura interna sólida, revela que, al margen de la poca suerte ofensiva y la mucha mala suerte defensiva, en los despachos de la casa amarilla hay un guirigay de cuidado.

Era un secreto a voces que la convivencia entre Maiorino, el entrenador y el secretario técnico, Toni Otero, era de todo menos bonita. Las declaraciones de Maiorino acusando a algunos jugadores de no dar la talla sobre el terreno de juego y el malestar del entrenador y de los propios futbolistas desnudaron el lío interno. En ese caldo, lo fácil es lo que está sucediendo: el equipo no funciona, los resultados no llegan, la afición se desespera primero y se desinteresa después...

A día de hoy, y viendo lo ocurrido, es fácil ponerse en la piel de los futbolistas y adivinar lo que se les pasa por la cabeza. Los que se creían protegidos por Maiorino estarán pensando que a final de temporada van a por ellos; los que se sienten respaldados por Otero estarán recelosos ante las fundadas sospechas de que dejará el cargo al final de la temporada; y los que se sientan, sobre todo, de Pepe Mel pasarán las noches en vela preguntándose cuántos puntos perdidos más hacen falta para que el entrenador dé un paso al costado o para que el club busque un relevo. En esto, se hace buena esa máxima histórica en la UD: el club es más exigente con el entrenador canario y más benévolo con el de fuera.

En esas aguas revueltas, llega un nuevo delantero. Vayan por delante los mejores para Cristian López, que sale del paro gracias a la UD y que, a punto de cumplir los 31 años, regresa al fútbol español después de ser un futbolista trashumante: Inglaterra, Francia, Rumanía, los Emiratos Árabes... Ojalá cuaje pero con tantos experimentos, tantos buenos jugadores que se fueron y tantas supuestas estrellas que acabaron decepcionando, la duda es más que razonable. ¿Queda tiempo para salvar la temporada? El fútbol es tan caprichoso que la respuesta sigue siendo afirmativa. Más en una Liga donde las diferencias entre los de arriba y los de abajo son escasas. La prioridad es no vernos en la agonía de luchar por evitar el descenso. Pero ya va siendo de que haya orden, cohesión y coherencia en la estamento directivo. Y si eso pasa por un cambio de arriba a abajo, pues también. Porque el pueblo tiene derecho al carnaval; pero el aficionado al fútbol no paga para eso. A fin de cuentas, la UD no es Seguridad Integral.