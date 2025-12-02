«Creo que la UD puede conseguir el ascenso... Y si es con más canarios, mejor»

Hace un par de décadas lideró una de las mejores camadas del club amarillo | Por ello confía en el potencial del equipo incluso tras la cicatriz de Castellón

Hablar de Antonio Guayre Betancor (45 años) es desgranar uno de los capítulos más interesantes del balompié canario de las dos últimas décadas. Un delantero fino y a la vez explosivo, de fibra rápida y picardía inmediata, que aún evoca el fútbol callejero con bucólico recuerdo. En su momento encabezó una de las camadas más importantes que eclosionaron en la UD, con Ángel López, Jorge Larena, Carmelo, Rubén Castro... Y después puso una pica en el Villarreal, donde debutó en Champions y con la selección, siendo uno de los clubes que a partir de entonces ha apostado con mayor vehemencia por el talento canario. Ahora observa el fútbol desde el ángulo más formativo. Desde el banquillo pero focalizándose en el crecimiento y desarrollo de los futbolistas que en la mera ecuación del resultado. Con él analizamos la actualidad del equipo amarillo.

-¿Cómo está viendo el andar de la UD en esta presente campaña, tras la derrota en Castellón?

-Hay que decir que a mí me sorprendió el nivel del Castellón: cómo iniciaba y generaba ocasiones, defendiendo bien y disputándole la posesión a Las Palmas. En la segunda parte parecía que la UD iba a cambiar un poco la dinámica del choque, pero fueron unos instantes, porque luego el rival volvió a la carga. Lo importante es que incluso en estos partidos teóricamente 'malos' de Las Palmas, la plantilla no se descompone y se muestra competitiva. Es decir, en un choque discreto, incluso logra arañar puntos o pierde por un gol de diferencia, no más, lo que permite ver que tiene las cosas claras. También es verdad que disfrutamos con la presencia de un portero como Dinko Horkas que se ha mostrado más que decisivo en varios encuentros.

-Con esa lectura, ¿ha sido un accidente lo de Castalia? ¿Un toque de atención o hay motivos para preocuparse?

-Yo creo que la UD va a estar ahí, incluso con este resultado negativo. Se le ve al equipo entero, con jugadores de calidad que, como todos los rivales, tendrá sus buenos y malos momentos. En esta competición todos van a tener rachas de un signo o de otro, siendo una temporada muy larga. Creo que Las Palmas puede conseguir el objetivo del ascenso... Y si es con más canarios, mejor».

-Vamos con ese punto, ya que lo menciona. Con Ale García lesionado y con Jesé y Viera saltando al campo como recambios, volvimos a ver el once sin rastro de jugadores isleños. ¿Cómo lo ve?

-Es evidente que a la afición le gusta ver jugadores de aquí, que sean protagonistas. En mi época, nos tocó debutar a varios, saliendo una buena generación de jugadores. La verdad es que Ale García nos ha sorprendido a todos, muy positivamente además, y sé que aunque hace poco estuvo con problemas físicos, Jonathan Viera va a ser importante en este equipo sobre todo por esa calidad y experiencia que va a aportar. Siempre dan la cara.

-Seguramente, usted fue uno de esos pioneros que rompió aquel cliché de que el futbolista canario, pese a su calidad, no rendía igual en la Península como en su tierra. Ahora, pasadas dos décadas, ¿cómo valoraría el estado de salud del jugador isleño en este balompié moderno?

-Es cierto, fui uno de los primeros en salir, un poco después de Juan Carlos Valerón, si bien creo que en mi caso, podemos decir que fui de los que se «vendieron bien». Luego saldrían Jorge Larena, Ángel López, Rubén Castro, Carmelo, Nauzet...y luego van los Silva, Pedri, etc. Ha sido un no parar. Creo que logramos romper ese techo de cristal de manera rotunda. Incluso ya no es raro ver jugadores canarios en Italia, Grecia, Rumanía o incluso en China o Malasia. En la actualidad ya no existen barreras ni tópicos, pero es cierto también que ahora el talento está controlado hasta las categorías inferiores a nivel de agentes, ojeadores y representantes. En mi época apenas había aún y ahora, hasta los jugadores infantiles tienen un respaldo o un grupo de asesores que velan por su futuro o destino.

-Ahora queda romper ese techo de cristal con los entrenadores, que parece tenerlo más fácil en el extranjero que en la Península...

-Eso es verdad. Hay que tener en cuenta que no todos caben con un equipo de referencia como Las Palmas o el Tenerife, que tampoco están con técnicos canarios desde hace tiempo. Pero recuerdo que hace ya unos años, en la antigua Segunda B teníamos hasta siete equipos compitiendo, y ese factor dio mucha visibilidad a los entrenadores de aquí. Pero es cierto que, en general, no se les está dando la oportunidad. Me gustaría ver más preparadores de la tierra triunfando por su labor.

-¿Y cómo recuerda su salida a Villarreal?

-Fue lo más extraño y acelerado que yo recuerde. Tenía 21 años, estaba entrenando en Bandama con la UD y de pronto, el delegado se acerca a mí corriendo y me dice: «Coge tus cosas, deprisa, que te vas». Yo, que era muy tímido, estaba perdido. Estaba haciendo la maleta y arrancando para el aeropuerto en tiempo récord. Y es que encima no es que fuera a Villarreal con escala a Madrid. Me fui directo a Suiza, porque mi nuevo equipo estaba concentrado allí. Imagina que estampa.

-Pero fue una bonita época, pese a esa acelerada llegada, ¿no?

-Sin duda. Es el lugar donde guardo mis mejores recuerdos. Ya es un club grandes el Villarreal, pero nunca ha dejado de ser cercano a la gente y al futbolista. Tiene una de las mejores canteras de España y alli gusta el buen fútbol.

-Ahí consiguió debutar con la selección...

-Y la cosa estaba entre Pepe Reina y yo. Fue contra San Marino y me encontré en un vestuario con Fernando Torres, Míchel Salgado y, sobre todo, Raúl, que fue el que más me sorprendió por su profesionalidad y sacrificio. Hay que decir que ya había una gran selección.

-Ahora le vemos con el tema de la pizarra. ¿Le gusta esa faceta?

-No tengo esa ambición de entrenar por ganar títulos ni nada de eso. Me gusta más la formación, la tecnificación. Ayudar a los niños ha mejorar su juego, sus automatismos. Más que futbolistas, trato de formar personas.